Какой сегодня церковный праздник: 25 мая 2026
По православному церковному календарю 25 мая отмечают день памяти святителей Епифания, Савина, Полувия и Германа
01:01 25.05.2026
По православному церковному календарю 25 мая отмечают день памяти святителей Епифания, Савина, Полувия и Германа
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епифаний

По церковному календарю 25 мая поминают cвятого Епифания, епископа Кипрского, жившего в IV веке.
Жил будущий святой в Финикии. По происхождению был евреем, получил блестящее образование. Однажды он увидел, как монах отдал свою одежду нищему. Это настолько поразило Епифания, что он попросил монаха наставить его в христианстве и принял крещение.
В монастыре он был в послушании у старца Иллариона и переписывал греческие книги. Став епископом, прославился как защитник веры, а также своей любовью к нищим.
За духовные подвиги и благочестивую жизнь он получил дар чудотворения и способность видеть схождение Святого Духа на Святые Дары во время Божественной литургии. Святитель скончался в 403 году. Перед смертью он наставлял учеников соблюдать Божьи заповеди и хранить ум от нечистых помыслов.

Савин

По церковному календарю 25 мая поминают святителя Савина, епископа Кипрского.
Он был родом из финикийского города Ликии. Узнав об известном подвижнике, преподобном Епифании, Савин направился к нему, принял постриг и пять лет провел с ним в пустыне. Позже он описал жизнь и подвиги своего духовного наставника.
Епифаний, став епископом Кипрским, рукоположил Савина в сан пресвитера, который после смерти учителя стал его преемником на кипрской кафедре. Ревностно исполняя свое новое послушание, мудрый архипастырь защищал церковь от еретиков. Умер он в преклонных годах в середине V века.

Епископ Ринокирский

По церковному календарю 25 мая поминают святителя Полувия, епископа Ринокирского.
Полувий был учеником святого Епифания. С молодых лет он сопровождал преподобного во всех путешествиях, записывая жизнь учителя и чудеса, им совершенные.
Епифаний святому Полувию завещал идти в Египет. Ученик, не дожидаясь погребения почившего учителя, со смирением исполнил его завет. В Египте он был поставлен епископом города Ринокир.
За добродетельную подвижническую жизнь святой удостоился дара чудотворений. Однажды во время засухи Господь по его молитве ниспослал дождь и умножил урожай на полях.
Скончался он в V веке в глубокой старости.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 25 мая поминают святителя Германа, патриарха Константинопольского.
Родился будущий святой в VII веке в семье одного из первых сенаторов. Отца убили в результате дворцовых интриг, а маленького Германа отдали в обитель для получения духовного образования.
Изучив основательно Святое Писание, он стал известным и уважаемым священником. Германа со временем пригласили на епископскую кафедру города Кизик, а затем избрали Патриархом Константинопольским.
Когда в империи стали господствовать иконоборцы, которым покровительствовал император Лев Исавр (717-741), патриарх твердо встал на защиту Православной веры, но силы были неравны.
Патриарх назвал императора еретиком и вынужден был оставить Первосвятительскую кафедру. Оскорбленный Лев послал воинов, жестоко избивших святителя.
Герман удалился в монастырь и прожил в обители примерно 15 лет до своей кончины.

Именины

По церковному календарю 25 мая именины отмечают Герман, Иван, Денис, Петр, Семен, Федор и Филипп.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
