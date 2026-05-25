https://sputnik-georgia.ru/20260525/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-maya-2026-298790591.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 25 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 25 мая отмечают день памяти святителей Епифания, Савина, Полувия и Германа 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T01:01+0400

2026-05-25T01:01+0400

2026-05-25T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0a/270301550_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_539988eff0c66033374adf80cfb46328.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕпифанийПо церковному календарю 25 мая поминают cвятого Епифания, епископа Кипрского, жившего в IV веке.Жил будущий святой в Финикии. По происхождению был евреем, получил блестящее образование. Однажды он увидел, как монах отдал свою одежду нищему. Это настолько поразило Епифания, что он попросил монаха наставить его в христианстве и принял крещение.В монастыре он был в послушании у старца Иллариона и переписывал греческие книги. Став епископом, прославился как защитник веры, а также своей любовью к нищим.За духовные подвиги и благочестивую жизнь он получил дар чудотворения и способность видеть схождение Святого Духа на Святые Дары во время Божественной литургии. Святитель скончался в 403 году. Перед смертью он наставлял учеников соблюдать Божьи заповеди и хранить ум от нечистых помыслов.СавинПо церковному календарю 25 мая поминают святителя Савина, епископа Кипрского.Он был родом из финикийского города Ликии. Узнав об известном подвижнике, преподобном Епифании, Савин направился к нему, принял постриг и пять лет провел с ним в пустыне. Позже он описал жизнь и подвиги своего духовного наставника.Епифаний, став епископом Кипрским, рукоположил Савина в сан пресвитера, который после смерти учителя стал его преемником на кипрской кафедре. Ревностно исполняя свое новое послушание, мудрый архипастырь защищал церковь от еретиков. Умер он в преклонных годах в середине V века.Епископ РинокирскийПо церковному календарю 25 мая поминают святителя Полувия, епископа Ринокирского.Полувий был учеником святого Епифания. С молодых лет он сопровождал преподобного во всех путешествиях, записывая жизнь учителя и чудеса, им совершенные.Епифаний святому Полувию завещал идти в Египет. Ученик, не дожидаясь погребения почившего учителя, со смирением исполнил его завет. В Египте он был поставлен епископом города Ринокир.За добродетельную подвижническую жизнь святой удостоился дара чудотворений. Однажды во время засухи Господь по его молитве ниспослал дождь и умножил урожай на полях.Скончался он в V веке в глубокой старости.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 25 мая поминают святителя Германа, патриарха Константинопольского.Родился будущий святой в VII веке в семье одного из первых сенаторов. Отца убили в результате дворцовых интриг, а маленького Германа отдали в обитель для получения духовного образования.Изучив основательно Святое Писание, он стал известным и уважаемым священником. Германа со временем пригласили на епископскую кафедру города Кизик, а затем избрали Патриархом Константинопольским.Когда в империи стали господствовать иконоборцы, которым покровительствовал император Лев Исавр (717-741), патриарх твердо встал на защиту Православной веры, но силы были неравны.Патриарх назвал императора еретиком и вынужден был оставить Первосвятительскую кафедру. Оскорбленный Лев послал воинов, жестоко избивших святителя.Герман удалился в монастырь и прожил в обители примерно 15 лет до своей кончины.ИмениныПо церковному календарю 25 мая именины отмечают Герман, Иван, Денис, Петр, Семен, Федор и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников