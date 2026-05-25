Sputnik Грузия
Лорткипанидзе: заявления патриарха о демографии вызвали протест, но важны для страны
Новый Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III стал "уникальным явлением" для грузинской цивилизации, так как с самого начала поднял острые для общества вопросы. 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T16:32+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
грузия
патриархия грузии
25.05.2026
Новый Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III стал "уникальным явлением" для грузинской цивилизации, так как с самого начала поднял острые для общества вопросы.
В первую очередь – это вопрос демографии, сказал руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, говоря о роли нового патриарха в жизни Грузии.

Ранее резкие заявления Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III об абортах как о "тяжком грехе", который делает семью "обречённой", вызвали бурную общественную и политическую критику.

"Это вызвало, конечно, шквал огня, шквал протеста против нашего патриарха, но я думаю, что это станет основой для нашего дальнейшего существования и продолжения той традиции, что Грузию привела до наших дней", – добавил Лорткипанидзе.

Лорткипанидзе отметил, что проблемы, связанные с абортами и либеральными подходами, по его мнению, негативно влияли на демографическое развитие страны и вызвали общественный резонанс вокруг заявлений патриарха.

Он также подчеркнул, что церковь, как он считает, будет последовательно защищать интересы государства и граждан, независимо от их происхождения, объединяя всех, кто относится к "политической нации" Грузии.
