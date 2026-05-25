https://sputnik-georgia.ru/20260525/lortkipanidze-zayavleniya-patriarkha-o-demografii-vyzvali-protest-no-vazhny-dlya-strany-298823581.html

Лорткипанидзе: заявления патриарха о демографии вызвали протест, но важны для страны

Лорткипанидзе: заявления патриарха о демографии вызвали протест, но важны для страны

Sputnik Грузия

Новый Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III стал "уникальным явлением" для грузинской цивилизации, так как с самого начала поднял острые для общества вопросы. 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T16:32+0400

2026-05-25T16:32+0400

2026-05-25T16:32+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

грузия

патриархия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/19/298823261_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb072dfcaba476387437102088209989.jpg

В первую очередь – это вопрос демографии, сказал руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, говоря о роли нового патриарха в жизни Грузии.Ранее резкие заявления Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III об абортах как о "тяжком грехе", который делает семью "обречённой", вызвали бурную общественную и политическую критику."Это вызвало, конечно, шквал огня, шквал протеста против нашего патриарха, но я думаю, что это станет основой для нашего дальнейшего существования и продолжения той традиции, что Грузию привела до наших дней", – добавил Лорткипанидзе.Лорткипанидзе отметил, что проблемы, связанные с абортами и либеральными подходами, по его мнению, негативно влияли на демографическое развитие страны и вызвали общественный резонанс вокруг заявлений патриарха.Он также подчеркнул, что церковь, как он считает, будет последовательно защищать интересы государства и граждан, независимо от их происхождения, объединяя всех, кто относится к "политической нации" Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, патриархия грузии, видео