На передовой дипломатии: безопасность Евразии решают Тбилиси и Москва

В своей новой колонке колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия рассказал о том, какие важные площадки он... 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T14:05+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Иногда геополитический календарь сжимается до такой степени, что личные даты полностью растворяются в государственных задачах. Свой недавний день рождения мне довелось встретить не за праздничным столом в кругу семьи, а на борту самолета, летящего из Перми в Москву. Но когда на кону стоит будущее твоей страны, лоббирование национальных интересов Грузии и выстраивание новой архитектуры безопасности на Кавказе — личные праздники уступают место реальной работе. Две сложнейшие международные площадки за считанные дни — это жесткий ритм, но именно так сегодня создается альтернативная, суверенная дипломатия.Пермская площадка: инициатива Путина и безальтернативность прямых переговоровВ Перми развернулся масштабный интеллектуальный и политический штурм под эгидой партии "Единая Россия" и МИД РФ. Главный вектор дискуссии — стратегическая инициатива Президента России Владимира Путина по созданию системы равной и неделимой безопасности в Большой Евразии. Выступая на этих слушаниях, я говорил жестко, но честно: старые форматы мертвы.Тридцать четыре года коллективный Запад сознательно консервировал раскол на Кавказе, используя наши народы как инструмент в своих геополитических играх. Навязанный нам Женевский формат полностью исчерпал себя — Женева давно перестала быть нейтральной. Нам не нужны посредники, заинтересованные в вечной войне у наших границ.Грузии необходим прямой, прагматичный диалог с Москвой без внешних кураторов и манипуляторов. У наших стран сегодня есть два национальных лидера исторического масштаба — Владимир Путин и Бидзина Иванишвили. Только они способны взять на себя смелость и ответственность за судьбу региона. Их личная встреча и прямой диалог в Москве или Тбилиси — это единственный ключ к прочному миру.Возвращение суверенитета в принятии решений позволит нам превратить Кавказ из пороховой бочки в глобальный транзитный мост. Мы способны замкнуть мощнейшую экономическую дугу "Балтика — Кавказ — Ближний Восток", активно развивать новые дополнительные цепочки в рамках масштабного коридора "Север — Юг" и интегрироваться в глобальный китайский проект "Один пояс — один путь". Но для этого нужно уметь договариваться напрямую.Московский щит: консолидация сил вокруг Комитета по делам СНГПрямо с пермской трибуны я переместился в Москву на Международный антитеррористический форум. Если в Перми ключевым модератором выступала "Единая Россия", то в столице важнейшую секцию координировал и вел депутат Госдумы Казбек Тайсаев — человек, чья колоссальная организаторская работа и искреннее внимание к грузинскому вектору заслуживают самого глубокого уважения.Для нас, грузин, такой последовательный переход от одной важной встречи к другой демонстрирует главное: в вопросах безопасности и поддержки здоровых сил в Тбилиси ведущие политические силы России абсолютно консолидированы. Огромную, неоценимую роль в этом процессе играет Комитет Госдумы по делам СНГ. В отличие от бюрократических и ангажированных западных институтов, этот Комитет стал живым, эффективным и реально работающим мостом между нашими странами. Именно здесь рождаются инициативы, которые защищают наши общие интересы, культуру и суверенитет.В Москве, опираясь на тезис Владимира Путина о необходимости объединения всех прогрессивных сил планеты, мы обсуждали безопасность прикладного характера. Международный террор — это не случайность, а прямое гибридное орудие западных элит, пытающихся удержать ускользающую гегемонию. Мы в Грузии на собственном горьком опыте знаем, к чему ведет слепая вера в чужие сценарии.Борьба на этом поле требует участия энергичных профессионалов, готовых работать на износ. В этой связи хочу отдельно отметить выступление Софии Чачия, возглавляющей "Сообщество студентов СНГ". Ее невероятная трудоспособность, глубинное понимание молодежной среды и преданность общему делу вызывают искреннее восхищение.В своем сильном докладе о роли студенческих сообществ в борьбе с терроризмом она озвучила важнейшую вещь: профилактика экстремизма начинается тогда, когда молодежь чувствует себя востребованной, имеет возможности для развития и становится частью сильного объединения. Таких вовлеченных ребят практически невозможно втянуть в радикальные движения. И если террор пытается разрушить связи между людьми и народами, то наша общая задача — эти связи только укреплять.В целом же для победы над этой угрозой Тбилиси и Москве необходимы конкретные шагов:Совместная охрана и жесткий контроль общих границ.Прямой, оперативный обмен данными между спецслужбами.Координация действий в пресечении радикализма как единого, слаженного организма."Солидарность во имя мира" — надежный партнер для больших задачЛоббируя интересы Грузии на высших российских площадках в качестве международного секретаря партии, я чётко осознаю: Москве нужны понятные, твердые и предсказуемые партнеры на Кавказе. Именно таким авангардом выступает наша партия "Солидарность во имя мира".Мы доказали, что являемся надежной силой, с которой российское руководство и экспертное сообщество могут решать любые, даже самые деликатные и сложные геополитические задачи. Наша позиция неизменна: у России и Грузии общая история, единый фундамент традиционных ценностей и общее будущее в безопасном мире.Мы продолжим ломать искусственные барьеры, выстроенные Западом. Пришло время прагматизма, решительных действий и взаимосвязанного суверенитета. Первый шаг навстречу друг другу уже сделан.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

