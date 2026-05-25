Первый фестиваль ирисов состоялся в Грузии – видео

В поселке Натахтари, неподалеку от Тбилиси, состоялся удивительный праздник. Здесь прошел первый в Грузии фестиваль ирисов, который объединил около десяти... 25.05.2026

Они превратили пространство под открытым небом в красивую сказку, представив свои растения. Место для проведения фестиваля было выбрано неслучайно – на территории одного из частных владений в Натахтари произрастает около двухсот коллекционных видов ирисов.Гости фестиваля могли прослушать лекции о разведении цветов и принять участие в мастер-классах по уходу за растениями. На территории Грузии произрастает 12 эндемичных видов ирисов. Организаторы фестиваля заявили, что собираются сделать его ежегодным.

