В поселке Натахтари, неподалеку от Тбилиси, состоялся удивительный праздник. Здесь прошел первый в Грузии фестиваль ирисов, который объединил около десяти...
2026-05-25T15:29+0400
Первый фестиваль ирисов состоялся в Грузии – видео
15:26 25.05.2026 (обновлено: 15:29 25.05.2026)
В поселке Натахтари, неподалеку от Тбилиси, состоялся удивительный праздник. Здесь прошел первый в Грузии фестиваль ирисов, который объединил около десяти грузинских коллекционеров и любителей цветов
Они превратили пространство под открытым небом в красивую сказку, представив свои растения. Место для проведения фестиваля было выбрано неслучайно – на территории одного из частных владений в Натахтари произрастает около двухсот коллекционных видов ирисов.
Гости фестиваля могли прослушать лекции о разведении цветов и принять участие в мастер-классах по уходу за растениями. На территории Грузии произрастает 12 эндемичных видов ирисов. Организаторы фестиваля заявили, что собираются сделать его ежегодным.