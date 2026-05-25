Sputnik Грузия
Роль православия и диалога культур в международных отношениях – видео
Круглый стол на тему "Роль религии и культуры в международных отношениях" прошел в Тбилиси. Его организовала газета "Свободная Грузия" 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T14:57+0400
2026-05-25T15:08+0400
Роль православия и диалога культур в международных отношениях – видео

14:57 25.05.2026 (обновлено: 15:08 25.05.2026)
© video: Sputnik
Круглый стол на тему "Роль религии и культуры в международных отношениях" прошел в Тбилиси. Его организовала газета "Свободная Грузия"
Участники обсудили, как Грузии сохранить культурно-религиозную идентичность в условиях глобализации, какую роль сегодня играют церковь и культура в международных отношениях, а также возможно ли с помощью диалога укреплять стабильность в регионе.

Отдельное внимание эксперты уделили грузино-российским отношениям и теме общественной дискуссии вокруг этих вопросов в грузинском медиапространстве.

"Я считаю, что сегодняшняя встреча была очень актуальной, очень важной, потому что на эти темы – на тематику отношений России и Грузии – ни один телеканал Грузии не говорит, ни один известный или неизвестный журналист не веет обсуждений на эту тему, и в прессе на эту тему ничего не печатается, к сожалению", – заявил доктор теологии и поэт Важа Отарашвили.

По словам участников, подобные встречи важны для открытого обмена мнениями и поиска решений по наиболее чувствительным вопросам современности.
