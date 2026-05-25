Sputnik Грузия
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
За отчетный период элеваторы продали 59,9 тысячи тонн продукции на сумму 61 миллион лари, 31,6% из которой – импортированная продукция 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T11:58+0400
грузия, экономика, новости, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
© photo: Sputnik / Valery Shustrov / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна
Отгрузка зерна - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2026
© photo: Sputnik / Valery Shustrov
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 91 тысячу тонн продукции в первом квартале 2026 года, 65,5% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В течение первого квартала 2026 года по всей стране работал 31 элеватор.
Согласно информации "Сакстата", 82,9% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации.
За отчетный период элеваторы продали 59,9 тысячи тонн продукции на сумму 61 миллион лари, 31,6% из которой – импортированная продукция.
Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 80,8% проданной продукции.
В первом квартале больше всего элеваторов (11 единиц) работало в регионе Квемо-Картли, пять элеваторов – в Самегрело - Земо Сванети, пять – в Кахети, четыре – в Шида Картли и три в Тбилиси, два – в Имерети и один – в Гурия.
В течение этого периода оказаны услуги 21 потребителю. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 49, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 439 человек.
