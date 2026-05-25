Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

За отчетный период элеваторы продали 59,9 тысячи тонн продукции на сумму 61 миллион лари, 31,6% из которой – импортированная продукция

2026-05-25T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 91 тысячу тонн продукции в первом квартале 2026 года, 65,5% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение первого квартала 2026 года по всей стране работал 31 элеватор. За отчетный период элеваторы продали 59,9 тысячи тонн продукции на сумму 61 миллион лари, 31,6% из которой – импортированная продукция. Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 80,8% проданной продукции. В первом квартале больше всего элеваторов (11 единиц) работало в регионе Квемо-Картли, пять элеваторов – в Самегрело - Земо Сванети, пять – в Кахети, четыре – в Шида Картли и три в Тбилиси, два – в Имерети и один – в Гурия. В течение этого периода оказаны услуги 21 потребителю. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 49, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 439 человек.

