Единство, история и гордость: Грузия отмечает День независимости
Вся Грузия 26 мая отмечает один из самых главных праздников страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения... 26.05.2026, Sputnik Грузия
День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения Первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.
13:25 26.05.2026 (обновлено: 14:06 26.05.2026)
Вся Грузия 26 мая отмечает один из самых главных праздников страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения присяги новобранцами на площади Свободы в Тбилиси
День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения Первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.
В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны.

Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией.

В последние годы военные парады в стране не проводятся.

Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы.

На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус.

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.

Впервые торжественную церемонию, посвященную Дню независимости Грузии, посетил новый Патриарх всея Грузии Шио III.

Его участие стало символичным событием и привлекло особое внимание, подчеркнув значение праздника не только как государственной даты, но и как важного события для духовной жизни страны.

В этом году страна отметила 35-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии

Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания.

Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.

Грузия восстановила независимость в 1991 году.

Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

Погода выдалась ветреная, однако торжественному открытию праздника и другим мероприятиям это не помешало.

Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2026 года.

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходила выставка военной техники.

Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми.

Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи.

Военнослужащие с радостью демонстрировали свое боевое оружие.

Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера.

