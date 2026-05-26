Единство, история и гордость: Грузия отмечает День независимости
В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны.
Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией.
В последние годы военные парады в стране не проводятся.
Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы.
На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус.
Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.
Впервые торжественную церемонию, посвященную Дню независимости Грузии, посетил новый Патриарх всея Грузии Шио III.
Его участие стало символичным событием и привлекло особое внимание, подчеркнув значение праздника не только как государственной даты, но и как важного события для духовной жизни страны.
В этом году страна отметила 35-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания.
Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году.
Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Погода выдалась ветреная, однако торжественному открытию праздника и другим мероприятиям это не помешало.
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2026 года.
По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходила выставка военной техники.
Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми.
Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи.
Военнослужащие с радостью демонстрировали свое боевое оружие.
Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера.
