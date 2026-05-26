Грузия отмечает свой главный праздник: торжества в центре Тбилиси – видео
Грузия 26 мая отмечает День независимости. Множество праздничных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.
2026-05-26T15:16+0400
На площади Свободы в Тбилиси состоялась традиционная церемония принесения присяги новобранцами. Тут присутствовало все высшее политическое руководство Грузии и приглашенные гости.Президент страны, премьер-министр, глава парламента и министр обороны поздравили всю Грузию с праздником. После торжественной церемонии на площади состоялась выставка военной техники и вооружений. На проспекте Руставели в центре Тбилиси прошли народные гуляния. Сегодняшняя дата связана с провозглашением независимости Грузии 26 мая 1918 года правительством Первой Грузинской Демократической Республики во главе с Ноэ Жордания. Грузия восстановила независимость в 1991 году, соответствующий акт после всенародного референдума принял Верховный Совет республики 9 апреля.
15:16 26.05.2026 (обновлено: 15:19 26.05.2026)
