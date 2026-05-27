Балтика – самое взрывоопасное место на планете

Европа стремится к энергонезависимости методом подрыва стратегических международных газопроводов и российских судов в Балтийском море. Антироссийская "игра с... 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T18:24+0400

Специалисты ФСБ, Минобороны и Росгвардии предотвратили подрыв газовоза "Аррхениус", прибывшего 20 мая в порт Усть-Луга Ленинградской области из бельгийского Антверпена. Водолазы обнаружили на корпусе судна в районе машинного отделения магнитные мины заводского производства одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ подчеркнули: "Установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах". Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг – этого достаточно для уничтожения "Аррхениуса". Аналогичным образом в Средиземном море 4 марта был атакован и фактически уничтожен российский газовоз "Арктик Метагаз", уголовное дело расследуется по ст. 361 УК РФ "Международный терроризм".В случае с "Аррхениусом" подозрение падает, прежде всего, на Бельгию. Впрочем, антироссийская истерия в Европе позволяет организовывать там теракты всем желающим, включая украинских бандеровцев. Тонкая грань между терактом и боевыми действиями на море незаметно стирается. Балтийский регион в обозримой перспективе может стать очень горячей точкой. Россия долго терпит, да больно бьет.Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 25 мая заметил: "Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации… а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы… Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете… Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России". И попытка подрыва газовоза "Аррхениус" – материализация внешней политики целого ряда государств ЕС. Возмездие неизбежно.Дамоклов меч над ЕвропойСтраны НАТО проводят одновременно семь антироссийских военных учений. Отрабатывают блокаду и захват Калининградской области. На этом фоне глава МИД Литвы Кястутис Будрис (выходец из литовских спецслужб, питомец ЦРУ и МИ6) в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung заявил о готовности прибалтов "прорваться в маленькую крепость Калининград" и "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы. А что будет потом, когда "натовской болонке" не удастся спрятаться за спину США? Безусловно, странам Балтии уготована эпизодическая роль спички в пороховом погребе.Калининградская область – не какая-то заброшенная "военная база", а субъект Российской Федерации. Касаясь вероятности балтийской блокады президент Владимир Путин ранее заявил: "Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать". Вера в неприкосновенность "священной коровы" НАТО никого не спасет.Собака лает, караван идет. И все же следует объективно оценивать внешний контур региональной проблематики – британские схемы прокси-войны с участием всех восьми балтийских стран НАТО (Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция).Агентство Reuters 26 мая сообщило о планах альянса укрепить "восточный фланг" новой структурой, которая позволит быстро перебросить германско-нидерландский корпус – до 60 000 военнослужащих – в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией. Пока "слепцам безумцы вожаки", по информации того же агентства: "вторжения беспилотников сеют страх и хаос вдоль балтийской и финской границ НАТО". Это прямой результат военной поддержки украинских бандеровцев Евросоюзом и НАТО. Будущее антироссийской Европы представляется беспилотным и беспросветным.Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен 25 мая, после удара "Орешником" по авиабазе в Белой Церкви, предложил руководству НАТО не питать иллюзий относительно победы над Россией. Однако европейские бюрократы обладают худшим в мире базовым образованием, никакой профессор им – не указ. Полет "Орешника" в Берлин, Париж и Лондон становится реальностью, которую европейские лидеры маниакально формируют и приближают – каждым новым ударом крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и другим городам России. Дамоклов меч над Европой – не двуручный, а гиперзвуковой.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, аналитика, украина, литва, европа, николай патрушев, владимир путин, маргус цахкна, фсб, нато, обострение ситуации вокруг украины