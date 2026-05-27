https://sputnik-georgia.ru/20260527/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-maya-2026-298860170.html

Какой сегодня церковный праздник: 27 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 27 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 27 мая отмечают день памяти мучеников Исидора и Максима, преподобного Серапиона и святителя Никиты 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T01:01+0400

2026-05-27T01:01+0400

2026-05-27T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988463_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_51253a4792264af2af4255c071a780ac.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Исидор ХиосскийПо церковному календарю 27 мая поминают cвятого Исидора, жившего в III веке.Христианин, родом из Александрии, Исидор обосновался на греческом острове Хиосе и вел воздержанную, скромную жизнь. Император Декий (249-251) в первый год правления издал указ призвать в войска Римской империи всех способных служить.Рослого и крепкого Исидора приняли в полк военачальника Нумерия. За первым указом последовал другой, согласно которому все воины должны были принести жертвы языческим богам, а не подчинившихся – казнить.Нумерий, которому донесли, что Исидор христианин, убеждал его повиноваться воле императора. Воин, мужественно отказавшийся отречься, славил во время пыток Господа. Даже когда мученику отрезали язык, он сохранил четкую речь в отличие от Нумерия, который онемел.Военачальник в ужасе написал смертный приговор мученику на дощечке – ему отрубили голову. Произошло это в 251 году.Максим АзийскийПо церковному календарю 27 мая поминают мученика Максима Азийского, пострадавшего при императоре Декии (249-251).Максим был благочестивым христианином и занимался торговлей. Многих язычников, приводя к вере в Спасителя, Максим убеждал принять крещение.Когда однажды язычники собирались принести своим богам человеческую жертву, cвятой, возмутившись, бросился к ним, обличая громко в заблуждении.Рассвирепевшие язычники забили мученика камнями. Произошло это примерно в 250 году.Серапион СиндонитПо церковному календарю 27 мая поминают преподобного Серапиона, жившего в Египте в V веке. Его назвали Синдонитом, так как постоянно носил грубую льняную одежду, называемую синдоном.С юности будущий cвятой жил не имея пристанища, и часто по несколько дней не ел, так как не на что было купить хлеба. При этом плащ свой отдал нищему, дрожащему от холода, а сам остался почти нагим.Желая проверить бескорыстность преподобного, один греческий философ, дав Серапиону золотую монету, наблюдал за ним. Серапион подошел к торговцу хлебом и, взяв одну булку, удалился, оставив торговцу золотую монету, не придавая ее стоимости значения.Многих приводил праведник на путь спасения, но своим особенным способом. Однажды, чтобы обратить к Христу греческого актера, он продал себя ему в рабство. Актер, уверовав, крестился вместе с семьей, пораженный примером святой жизни праведника.Актер просил преподобного остаться в его доме как друг и наставник, а не как раб, но Серапион ушел, не взяв предложенных денег. По дороге в Рим святой сел на корабль, но корабельщикам ничего не заплатил. Поначалу моряки укоряли старца за это, но когда заметили, что он пятый день ничего не ест, стали кормить его, и тем самым исполнили заповедь Господню.Странствовать преподобный продолжал и в Риме. Он переходил из дома в дом, собирая только духовное богатство для себя и для других.Никита НовгородскийПо церковному календарю 27 мая поминают святителя Никиту, епископа Новгородского.В Киево-Печерский монастырь будущий святой поступил в молодые годы и вскоре ушел в затвор, несмотря на предупреждение игумена о преждевременности для молодого инока такого подвига.Никита, понадеявшись на свои силы, впал в затворе в искушение. Неопытный подвижник поклонился дьяволу, явившемуся ему в виде ангела. Дьявол посоветовал иноку, как уже достигшему совершенства, только читать и учить других, и пообещал вместо него молиться.Прельщенный Никита превзошел в знании книг Ветхого Завета всех, а о Евангелии ни слушать, ни говорить не хотел. Старцы обители пришли к прельщенному и отогнали, помолившись, от него беса. После этого преподобный, оставив затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в смирении и послушании, и Господь по молитвам старцев возвел его на высокую степень духовного совершенства из глубины падения.Впоследствии преподобного назначили епископом в Новгороде. За благочестивую жизнь Господь наградил святителя даром чудотворений. По его молитве однажды во время засухи пошел дождь, а в другой – прекратился пожар в городе.Новгородской паствой святитель управлял 13 лет. Он мирно скончался в 1109 году.ИмениныПо церковному календарю 27 мая именины отмечают Леонтий, Никита, Максим, Петр и Сидор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников