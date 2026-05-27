https://sputnik-georgia.ru/20260527/kruglyy-stol-v-tbilisi-rol-pravoslaviya-i-kultury-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh--video-298871781.html
Круглый стол в Тбилиси: роль православия и культуры в международных отношениях – фото
Круглый стол в Тбилиси: роль православия и культуры в международных отношениях – фото
Круглый стол на тему "Роль религии и культуры в международных отношениях" прошел в Тбилиси. Его организовала газета "Свободная Грузия" 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T16:36+0400
2026-05-27T16:37+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/16/298781167_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9134324c75b5c526667ec10b5a8571c3.jpg
По словам участников, подобные встречи важны для открытого обмена мнениями и поиска решений по наиболее чувствительным вопросам современности.
Круглый стол в Тбилиси: роль православия и культуры в международных отношениях – фото

16:36 27.05.2026 (обновлено: 16:37 27.05.2026)
Круглый стол на тему "Роль религии и культуры в международных отношениях" прошел в Тбилиси. Его организовала газета "Свободная Грузия"
По словам участников, подобные встречи важны для открытого обмена мнениями и поиска решений по наиболее чувствительным вопросам современности.
Круглый стол политологов и экспертов, организованный газетой "Свободная Грузия", состоялся в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники обсудили, как Грузии сохранить культурно-религиозную идентичность в условиях глобализации.

© photo: Sputnik / Stringer

Также обсуждалось, какую роль сегодня играют церковь и культура в международных отношениях.

© photo: Sputnik / Stringer

Эксперты обменялись мнениями, насколько возможно с помощью диалога укреплять стабильность в регионе.

© photo: Sputnik / Stringer

Отдельное внимание эксперты уделили грузино-российским отношениям и теме общественной дискуссии вокруг этих вопросов в грузинском медиапространстве.

© photo: Sputnik / Stringer

Доктор теологии, поэт Важа Отарашвили поставил во главу угла исторический аргумент: на протяжении всей истории Грузии именно христианство было государственной политикой, определявшей культуру, внутреннюю и внешнюю ориентацию страны.

Отарашвили напомнил о том, что неоднократные обращения грузинских царей к европейским державам за помощью не принесли результата. Союз с единоверной Россией, по его словам, был не политическим расчетом, а вынужденным и единственно верным шагом: именно он обеспечил физическое и религиозное выживание народа.

Политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе считает главной проблемой Грузии не внешних врагов, а неспособность признать собственную ответственность.

"Самая главная проблема Грузии и России – это постоянные поиски, кого в чем можно обвинить. В Грузии я слышу одно и то же 37 лет: виноват кто-то, непонятно, когда, почему, зачем – всегда кто-то извне", – сказал он.

Рамаз Иоселиани вернул разговор к культуре – той, что была живой и настоящей, и той, что постепенно уходит.

"Все хорошее, что я помню со студенческих лет – культура, литература, живопись, музыка. Россия была для нас богатейшим источником, и мы для них. Жаль, что этих отношений у нас больше нет. И снова виноваты мы сами – какие-то политики-идиоты мутят воду, а народ-то в чем виноват?"

Публицист и директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели отметила, что формула "быть грузином, значит, быть православным" – не идеологический лозунг, а историческая реальность, восходящая к первым векам христианства в Грузии. Она процитировала Илию Чавчавадзе: язык, родина, вера – три столпа, на которых держится грузинская идентичность.

Говоря о ценностных различиях с современной Европой Байя Амашукели сказала: "Та Европа, которую мы любили и которую уважали, – уже не та. То, что они предлагают нам сегодня с точки зрения морали, – абсолютно неприемлемо с точки зрения христианской нравственности".

Общей нитью через все выступления прошла тема грузино-российских отношений – не как политической абстракции, а как живого культурного и духовного пространства.

Политолог и эксперт, руководитель общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе назвал гуманитарные грузино-российские отношения "флагманом большой перезагрузки" и подчеркнул, что разрыв 2008 года был спровоцирован искусственно: "Это был целенаправленный гуманитарный удар по грузино-российским отношениям, которые никогда не должны были восстановиться".

Несмотря на разницу акцентов и профессиональных взглядов, участники круглого стола сошлись в нескольких принципиальных точках: культурно-религиозная идентичность – не архаика, а ресурс выживания в эпоху глобальной турбулентности. Диалог – на всех уровнях, от народной дипломатии до политического – необходим и неизбежен, а новый Патриарх Шио III несет историческую ответственность, сопоставимую с той, что нес его предшественник.

