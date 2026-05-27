Мамрадзе: Отношения Грузии и ЕС остаются напряженными
18:15 27.05.2026 (обновлено: 18:28 27.05.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Почему отношения между Тбилиси и Брюсселем продолжают обостряться, действительно ли Грузия меняет внешнеполитический курс и где проходит грань между свободой слова и языком ненависти?
На эти и другие вопросы редакции ответил политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По мнению эксперта, укрепление сотрудничества Грузии с Арменией, Азербайджаном и Турцией отвечает национальным интересам страны и не противоречит ее внешнеполитическим приоритетам. При этом Мамрадзе подверг критике политику Евросоюза в отношении Грузии, заявив о наличии двойных стандартов в оценке действий властей и протестных акций.
Почему, по мнению Мамрадзе, нынешний кризис в отношениях между Грузией и ЕС связан не только с грузинской политикой, и как эксперт оценивает новые инициативы властей в сфере общественной безопасности – смотрите в видеоинтервью.
По мнению эксперта, укрепление сотрудничества Грузии с Арменией, Азербайджаном и Турцией отвечает национальным интересам страны и не противоречит ее внешнеполитическим приоритетам. При этом Мамрадзе подверг критике политику Евросоюза в отношении Грузии, заявив о наличии двойных стандартов в оценке действий властей и протестных акций.
Почему, по мнению Мамрадзе, нынешний кризис в отношениях между Грузией и ЕС связан не только с грузинской политикой, и как эксперт оценивает новые инициативы властей в сфере общественной безопасности – смотрите в видеоинтервью.