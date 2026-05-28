Борьба с иностранным финансированием СМИ в Грузии продолжается – новые правила

Законопроект полностью перекрывает зарубежным силам возможность закупки эфирного времени или производства программы в грузинских СМИ

2026-05-28T14:03+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон "О вещании", которые окончательно запрещают телекомпаниям в Грузии получать иностранное финансирование.В частности, согласно поправкам, вещателю будет запрещено получать прямое или косвенное финансирование от иностранной силы. Речь идет как о денежных средствах, так и об имуществе и других материальных благах.При этом иностранным силам в Грузии также будет запрещено закупать услуги вещателя, заказывать подготовку программ, а также прямо или косвенно финансировать предоставление прямого эфира.Исключение составят коммерческая реклама, спонсорские материалы, продакт-плейсмент и телешопинг.Кроме того, согласно поправкам, для вещателей в случае получения незаконного финансирования вводятся дополнительные санкции. Помимо штрафа, вещатель теперь будет обязан перечислить государству незаконно полученные средства.Национальная комиссия по коммуникациям получит право требовать от платформ медиауслуг и видеоплатформ информацию о клиентах, их задачах и функциях, а также о финансировании и авторских правах.Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и публикации на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

