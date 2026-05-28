https://sputnik-georgia.ru/20260528/borba--s-inostrannym-finansirovaniem-smi-v-gruzii-prodolzhaetsya--novye-pravila-298882204.html
Борьба с иностранным финансированием СМИ в Грузии продолжается – новые правила
Борьба с иностранным финансированием СМИ в Грузии продолжается – новые правила
Sputnik Грузия
Законопроект полностью перекрывает зарубежным силам возможность закупки эфирного времени или производства программы в грузинских СМИ 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T13:53+0400
2026-05-28T13:53+0400
2026-05-28T14:03+0400
политика
грузия
новости
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1a/291092692_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ade517fe077f6b4c714836cdfed4ba7c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон "О вещании", которые окончательно запрещают телекомпаниям в Грузии получать иностранное финансирование.В частности, согласно поправкам, вещателю будет запрещено получать прямое или косвенное финансирование от иностранной силы. Речь идет как о денежных средствах, так и об имуществе и других материальных благах.При этом иностранным силам в Грузии также будет запрещено закупать услуги вещателя, заказывать подготовку программ, а также прямо или косвенно финансировать предоставление прямого эфира.Исключение составят коммерческая реклама, спонсорские материалы, продакт-плейсмент и телешопинг.Кроме того, согласно поправкам, для вещателей в случае получения незаконного финансирования вводятся дополнительные санкции. Помимо штрафа, вещатель теперь будет обязан перечислить государству незаконно полученные средства.Национальная комиссия по коммуникациям получит право требовать от платформ медиауслуг и видеоплатформ информацию о клиентах, их задачах и функциях, а также о финансировании и авторских правах.Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и публикации на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1a/291092692_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e9d3e6286c246304c87880170647456b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, парламент грузии
политика, грузия, новости, парламент грузии
Борьба с иностранным финансированием СМИ в Грузии продолжается – новые правила
13:53 28.05.2026 (обновлено: 14:03 28.05.2026)
Законопроект полностью перекрывает зарубежным силам возможность закупки эфирного времени или производства программы в грузинских СМИ
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон "О вещании", которые окончательно запрещают телекомпаниям в Грузии получать иностранное финансирование.
В частности, согласно поправкам, вещателю будет запрещено получать прямое или косвенное финансирование от иностранной силы. Речь идет как о денежных средствах, так и об имуществе и других материальных благах.
При этом иностранным силам в Грузии также будет запрещено закупать услуги вещателя, заказывать подготовку программ, а также прямо или косвенно финансировать предоставление прямого эфира.
Исключение составят коммерческая реклама, спонсорские материалы, продакт-плейсмент и телешопинг.
Кроме того, согласно поправкам, для вещателей в случае получения незаконного финансирования вводятся дополнительные санкции. Помимо штрафа, вещатель теперь будет обязан перечислить государству незаконно полученные средства.
Национальная комиссия по коммуникациям получит право требовать от платформ медиауслуг и видеоплатформ информацию о клиентах, их задачах и функциях, а также о финансировании и авторских правах.
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и публикации на сайте "Законодательного вестника Грузии".