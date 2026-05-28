Какой сегодня церковный праздник: 28 мая 2026

По православному церковному календарю 28 мая отмечают день памяти cвятых Пахомия, Ахиллия, Исаии и других 28.05.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пахомий ВеликийПо церковному календарю 28 мая чтят память преподобного Пахомия Великого – святого середины IV века.Будущий святой родился в семье состоятельных язычников в Фиваиде на севере Египта. Получив хорошее образование, он с юности отличался добрым нравом и рассудительностью. В 20 лет Пахомия призвали в армию Константин Великий (306–337).Став свидетелем христианского милосердия, Пахомий захотел принять крещение. После крещения он отрекся от мирской жизни и под руководством фиваидского старца Паламон начал вести аскетическую жизнь в уединении.Однажды во время странствия по пустыне он услышал голос, повелевший основать обитель на месте заброшенного селения. Со временем монастырь разросся, и туда стали приходить иноки. Позже были построены еще несколько обителей, а число монахов достигло семи тысяч.Устав, созданный Пахомием, предписывал монахам сочетать молитву с постоянным трудом, чтобы духовные и физические усилия находились в равновесии. Несмотря на строгость к себе, каждому ученику он подбирал путь служения по его силам.Скончался преподобный около 348 года в возрасте 53 лет после тяжелой болезни, распространившейся в тех местах.Епископ ЛарисийскийПо церковному календарю 28 мая поминают святителя Ахиллия, епископа Ларисийского, жившего в IV веке.Прославившись ученостью и святостью жизни, Ахиллий был поставлен епископом города Лариссы в Фесалии. Он участвовал в I Вселенском Соборе в 325 году, где смело обличал еретика Ария, учение которого отрицало единосущие Сына Божьего с Отцом.Он усердно внедрял христианство в своем городе, разрушал капища и строил церкви. Ахиллий обладал даром исцелять болезни, особенно беснование, а также совершал много чудес.Скончался епископ мирно, примерно в 330-м.Ростовский чудотворецПо церковному календарю 28 мая поминают святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.Родился будущий святой под Киевом, постриг принял в молодости в Киево-Печерском монастыре. За добродетельную жизнь по желанию великого князя Изяслава в 1065 году был поставлен игуменом Дмитриевского монастыря. А в 1078-м был рукоположен в епископа города Ростова.Святитель распространял православие среди жителей своей обширной епархии, где тогда еще было много язычников. Он построил в Ростове собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Скончался святой в 1090 году.ИмениныПо церковному календарю 28 мая именины отмечают Анастасия, Ахилл, Дмитрий, Серапион, Игнат и Пахом.Материал подготовлен на основе открытых источников

