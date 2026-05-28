Самый титулованный футбольный клуб Грузии – видео

Команда дважды выигрывала чемпионат СССР и является легендарным обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА 1981 года – одного из главных трофеев в истории всего советского футбола.



Клуб "Динамо" быстро стал флагманом грузинского футбола, выделяясь своим техничным, комбинационным и зрелищным стилем игры. Многие игроки клуба навечно вписали свои имена в историю грузинского футбола.



После распада СССР "Динамо" (Тбилиси) стало безоговорочным лидером чемпионата Грузии. Клуб регулярно выигрывает национальные первенства и кубки. "Динамо" также владеет одной из лучших футбольных академий во всем регионе.