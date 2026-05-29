Какой сегодня церковный праздник: 29 мая 2026

По православному церковному календарю 29 мая отмечают день памяти священномученика Александра и преподобного Феодора 29.05.2026, Sputnik Грузия

По церковному календарю 29 мая поминают также мучеников Вита, Модеста и Крискентию. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ ИерусалимскийПо церковному календарю 29 мая поминают священномученика Александра, епископа Иерусалимского – ученика великого учителя Церкви и писателя Климента Александрийского.Александра избрали епископом Флавии Каппадокийской в начале III века. Святителя при Септимии Севере (193-211) заключили в темницу, где он провел три года. После освобождения Александр отправился на поклонение святым местам в Иерусалим, где по откровению свыше был избран в 212 году соправителем пожилого Патриарха Наркисса, что было чрезвычайно редким в практике древней Церкви.Иерусалимской Церковью в этом сане он управлял 38 лет, много потрудившись в христианском просвещении. Он собрал большую библиотеку творений христианских писателей. Скончался святитель в темнице во время гонений императора Декия (249-251).Вит, Модест и КрискентияПо церковному календарю 29 мая поминают мучеников Вита, Модеста и Крискентию, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Будущий святой был сыном знатного сицилийского вельможи, язычника Гиласа. Несмотря на это, мальчик с юных лет постоянно молился Спасителю, а получив от Господа дар чудотворения, стал исцелять больных и обращать многих язычников в христианскую веру.Когда император издал указ о гонении христиан, правитель Валериан, призвав Гиласа, посоветовал заставить сына отречься. Но усилия отца оказались тщетными, и юноша предстал перед судом правителя. Когда Валериан, отдавая приказ пытать Вита, протянул руку, она отсохла, и Святой исцелил правителя.Валериан, прекратив суд, вновь велел Гиласу заставить сына отречься. Когда ни хитрость, ни угрозы не смогли сломить веру юноши, отец решил убить сына. Чтобы спасти мальчика, воспитатель Модест и кормилица Крискентия увели его тайно из родительского дома и скрывались с ним в итальянской области Лукании.Вит не переставал исцелять больных и обращать язычников в христианство и вскоре вместе с Модестом предстал перед Диоклетианом. Император, сына которого юноша исцелил, предлагал ему почести и богатства, если он отречется, но Вит был непреклонен.Пытки мучеников сопровождались многими чудесами. Крискентия, выйдя из толпы и укорив Диоклетиана за жестокость, исповедала себя христианкой. Ее также подвергли пыткам. Произошло это в 303-м.Феодор ОсвященныйПо церковному календарю 29 мая поминают преподобного Феодора, названного "освященным", оттого что он первым был рукоположен в сан священника из своего монастыря.Родился будущий святой в обеспеченной христианской семье в Египте. Стремление к монашеской жизни он проявил в раннем возрасте. Однажды во время празднования в доме родителей дня Богоявления, будущий подвижник, отказавшись есть изысканную пищу, грустил о том, что, принимая земные радости, лишается благ будущей жизни.Он тайно ушел из дома в 14 лет и поселился в одной из обителей Египта. Узнав о преподобном Пахомии Великом, мальчик захотел с ним познакомиться. А Пахомий, предупрежденный Господом о явлении юноши, принял его с любовью. С этого дня Феодор находился у своего духовного отца в полном послушании.Со временем Пахомий поручил ученику возглавить монастырь, а сам удалился в далекую обитель. Феодор, горячо любивший своего наставника, ухаживал за ним до его кончины. Освященный впоследствии возглавлял и другие монастыри в пустыне. В трудах и молитве он дожил до глубокой старости. Преподобный умер в 368 году.ИмениныПо церковному календарю 29 мая именины отмечают Муза, Аркадий, Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Касьян, Модест, Петр, Николай и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

