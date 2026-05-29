Колыбель грузинской духовности: Донской монастырь в сердце Москвы

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников" Грузии, политолог, генеральный директор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T20:09+0400

​Многие, возможно, и не знают, что у грузин в Москве, помимо знаменитого храма святого Георгия Победоносца на Большой Грузинской, есть еще одно сакральное место. Это Московский Донской монастырь – уникальный центр грузинских реликвий, истории и духовного наследия. Донской ставропигиальный мужской монастырь, место упокоения выдающихся деятелей политической, культурной и общественной жизни, часто сравнивают с исторической Александро-Невской лаврой. Однако московский некрополь имеет свою особенность: например, здесь похоронены 150 представителей грузинских царских и княжеских семей. Немного истории В 1684 году сыновья имеретинского царя Арчила II – Александр и Мамука – прибыли в Москву со свитой и сановниками, в том числе главой имеретинской церкви Лаврентием (Габашвили). Спустя 21 год Лаврентий стал наместником Донского монастыря, и это было политически важным решением, поскольку монастырь к тому времени стал традиционным местом встречи государственных деятелей России и Грузии. Сыновья Арчила II стали влиятельными людьми в России, после смерти обрели покой в крипте Большого собора. Сретенский храм в подклете Большого собора Донского монастыря был построен одновременно с основным объемом храма как усыпальница для захоронения церковнослужителей. Войти в крипту можно было по внутристенной лестнице из алтаря собора. Эта лестница существует и сегодня, рядом с ней был похоронен архимандрит Лаврентий. В этой самой крипте нашли упокоение трое сыновей Арчила II, сам царь и его супруга. Их дочь Дарья, которую родные звали Дареджан, много лет вносила пожертвования на содержание царской усыпальницы, и когда пришло ее время, тело царевны погребли здесь же. Кроме семьи царя Арчила, в храме Сретения со временем стали хоронить представителей других аристократических родов из Грузии, а также грузинских священнослужителей. Донской монастырь имеет огромное значение для грузинского народа, поскольку здесь похоронены представители царской династии Багратионов. На протяжении веков в Донском монастыре совершались литургии на грузинском языке и сохранялись грузинские духовные традиции. Это место, где каждый грузин должен с уважением чтить память представителей нашей царской семьи, сыгравших важную роль в исторических отношениях и развитии как Грузии, так и России. В Донском монастыре уже пять лет служит грузинский монах – отец Давид Шенгелия, родом из Зугдиди. С его помощью в монастыре можно было услышать грузинское пение и богослужения. Однако для восстановления полноценной грузинской литургии необходимо соглашение между Грузинским и Российским патриархатами, поскольку монастырь подчиняется Российскому патриархату. В период служения священников из Грузинского Патриархата на Большой Грузинской улице особое внимание уделялось грузинскому богослужению в Донском монастыре. Однако после отца Мириана Шенгелия и отца Константина Гиоргадзе новых священников из Грузии до сих пор в Москву не направляли. Прихожане бывают глубоко тронуты, когда видят в храме гробницы грузинских вельмож и представителей царской семьи, а также фрески грузинских святых. Поэтому важно, чтобы новый Патриарх Грузии, имеющий опыт обучения и служения в России, принял решение, которое возродит грузинский духовный очаг в Донском монастыре и вдохнет в него новую жизнь. Отец Давид Шенгелия делает все, чтобы грузинский след не был стерт в монастыре. Феогност Митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с большим уважением и любовью относится к Грузии и грузинам. Он с особой теплотой встречает грузинских гостей в церковные и праздничные дни. Мне посчастливилось быть гостем епископа Феогноста вместе с духовенством и мирянами. Он сердечно принял нас, подарил нам незабываемый день. Миллионы посетителей приезжают в Донской монастырь, с большим интересом слушают рассказы о деятельности представителей грузинской царской семьи и посещают места их захоронения. Я думаю, чем скорее в Донском монастыре будет восстановлена ​​грузинская литургия, тем больше духовного значения и благодати приобретет это святое место для грузин.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

