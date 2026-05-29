Лорткипанидзе: Грузино-российские отношения уникальны

Отношения между Тбилиси и Москвой уникальны, так как в условиях отсутствия дипломатических отношений страны активно развивают торгово-экономические связи

2026-05-30T06:35+0400

Об этом заявил директор Грузино-Российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция состоялась на тему "Будущее грузино-российских отношений", в ходе мероприятия Лорткипанидзе затронул важные вопросы, в том числе касающиеся отношений двух стран, перспективы общественной дипломатии и восстановления и развития двустороннего диалога."Грузино-российские отношения по сути своей очень уникальные, в том плане, что нет в мире третьей, четвертой страны, между которыми отсутствовали бы дипотношения, но торговые связи росли бы в геометрической прогрессии. Вы знаете, что торговые отношения переваливают уже за 3 миллиарда долларов... Эти отношения нужны и важны в первую очередь для Грузии, у которой с Россией 840 километров непрерывной сухопутной границы", - заявил Лорткипанидзе.По его словам, с учетом роста торговых связей можно заявлять о целесообразности восстановления дипотношений. Лорткипанидзе отметил, что упреки в адрес властей Грузии, о том, что они не оказывают должного внимания отношениям с Россией, не соответствует действительности.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.

