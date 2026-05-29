Мэр Москвы и Первая гимназия: кто восстановил один из главных символов Тбилиси в 90-е
Сегодня Первая классическая гимназия считается одним из символов Тбилиси и престижным учебным заведением Грузии. Однако в начале 1990-х годов легендарная школа...
2026-05-29T16:12+0400
мультимедиа, москва, россия, грузия, тбилиси, юрий лужков, николоз бараташвили, илья чавчавадзе, грузино-российские отношения, видео, видео-новости из грузии, видео
Сегодня Первая классическая гимназия считается одним из символов Тбилиси и престижным учебным заведением Грузии. Однако в начале 1990-х годов легендарная школа оказалась практически уничтожена из-за гражданской войны, а ее восстановление многим казалось невозможным
После боев на проспекте Руставели от исторического здания остались лишь обгоревшие стены. В разоренной столице не хватало средств даже на решение первоочередных проблем, однако именно тогда помощь пришла из Москвы. Правительство российской столицы взяло на себя полное восстановление гимназии, а курировал проект будущий мэр Москвы Юрий Лужков.
В сюжете Sputnik Грузия рассказывается история одной из самых известных школ страны, в которой учились Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе, Иванэ Джавахишвили и многие другие выдающиеся деятели грузинской культуры и науки. Почему именно восстановление гимназии стало символическим проектом для послевоенного Тбилиси, как проходили строительные работы в годы разрухи и какую роль в судьбе школы сыграли московские власти?
Как один из главных символов грузинского образования удалось вернуть к жизни после разрушительной войны и почему эта история сегодня почти забыта – смотрите в сюжете Sputnik Грузия.