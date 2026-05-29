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Путин общается с журналистами по итогам визита в Казахстан - видео
Путин общается с журналистами по итогам визита в Казахстан - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин общается с журналистами по итогам визита в Казахстан. Прямая трансляция пресс-подхода. 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T15:00+0400
2026-05-29T15:00+0400
2026-06-04T14:08+0400
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин
видео, мультимедиа, россия, владимир путин
Путин общается с журналистами по итогам визита в Казахстан - видео
15:00 29.05.2026 (обновлено: 14:08 04.06.2026)
Президент России Владимир Путин общается с журналистами по итогам визита в Казахстан. Прямая трансляция пресс-подхода.