https://sputnik-georgia.ru/20260530/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-maya-2026-298917288.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 30 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 30 мая отмечают день памяти святителя Андроника, апостола от 70-ти, и святой Юнии 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T01:01+0400

2026-05-30T01:01+0400

2026-05-30T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23391/12/233911215_0:671:1392:1454_1920x0_80_0_0_5a8297ac28f041ef9b258654e67df474.jpg

По церковному календарю 30 мая поминают также мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона и святителя Стефана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Андроник и ЮнияПо церковному календарю 30 мая поминают апостола от 70-ти Андроника и его помощницу Юнию.Андроник – родственник апостола Павла, вместе со своей помощницей Юнией сделал очень много для того, чтобы донести веру во Христа до язычников.Андроник был рукоположен во епископа в Паннонии, где первым проповедовал веру Христову. Но проповедь святого распространилась далеко за пределы его епархии. Обстоятельства его смерти неизвестны. Лишь установлено, что он принял мученическую смерть.Мощи святого обретены были в V веке в предместье Константинополя вместе с мощами других мучеников.Солохон, Памфамир и ПамфалонПо церковному календарю 30 мая поминают мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона, живших в III веке.Солохон, Памфамир и Памфалон родились в Египте – они служили в римских войсках, под началом полководца Кампана, когда император Максимиан (285-310) объявил гонения на христиан.По приказу императора все воины его армии обязаны были принести жертву языческим богам. Солохон, Памфамир и Памфалон, исповедовавшие себя христианами, отказались приносить жертвы, за что начальник приговорил их к пыткам. Памфамир и Памфалон скончались во время пытки. А Солохон, оставшийся в живых, громко славил Господа.Истерзанного воина, которого не смогли заставить отречься, бросили на месте казни. Местные христиане еле дышавшего мученика унесли под покровом ночи. Помолившись, он призвал спасителей твердо стоять за веру и умер.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 30 мая поминают святителя Стефана, Патриарха Константинопольского.Будущий святой был младшим сыном императора Василия Македонянина (867-886) и родным братом Льва Мудрого (866-912).Святой Стефан взошел на Константинопольскую кафедру в 886 году, когда Патриарх Фотий (858-867 и 877-886 годы) был вынужден оставить патриарший престол.Милостивый святитель заботился о вдовах и сиротах, был заступником беззащитных. Он отличался крайним воздержанием. Скончался святой мирно в 893-м.ИмениныПо церковному календарю 30 мая именины отмечают Ефросиния, Евдокия, Афанасий, Адриан, Андроник, Николай, Степан и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников