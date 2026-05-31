"Газпром" в 2025 году увеличил поставки газа в Грузию – отчет
В 2025 году из России в Грузию было поставлено природного и попутного газа на сумму 206,4 миллиона долларов 31.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-31T12:23+0400
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. "Газпром" в 2025 году увеличил поставки газа в Грузию, сообщила компания в отчете эмитента.
"Продолжается работа с грузинской стороной в рамках развития сотрудничества и увеличения поставок природного газа. В результате проводимой работы в 2025 году поставки газа в Грузию выросли в сравнении с 2024 годом", – говорится в документе.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2025 году из России в Грузию было поставлено природного и попутного газа на сумму 206,4 миллиона долларов, что на 14% больше показателей 2024 года.
Отмечается, что "Газпромом" было подписано соглашение с национальными компаниями Грузии о проведении в 2026-2027 годах ремонтных работ на объектах газотранспортных систем страны, задействованных в транзите российского газа в Армению.