Грузия может стать нейтральной, как Швейцария – Лорткипанидзе

Транзитный потенциал превращает Грузию в критически важное звено, связующее Запад с Востоком, и в перспективе Север с Югом, благодаря чему страна может обрести... 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T16:16+0400

2026-05-31T16:16+0400

2026-05-31T18:24+0400

Об этом заявил директор Грузино-Российского общественного центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция состоялась на тему "Будущее грузино-российских отношений"."Представляете, если Грузия обеспечивает коммуникацию, связь Запада с Востоком и Востока с Западом, и если Грузия уже будет обеспечивать коммуникацию с Севера на Юг, и с Юга на Север, то Грузия уже приобретает функцию региональной Швейцарии", – заявил Лорткипанидзе.По словам Лорткипанидзе, у Грузии "крестообразная" политика."То есть Грузия уже заняла очень видимую, очень значимую роль как государство Среднего коридора. Это одно огромное большое значимое звено той большой цепи, которая связывает западную Европу с Китаем, и в этом мы уже определены вместе с Азербайджаном и представителями Южной Азии, и с другой точки зрения мы развиваем идею, чтобы Грузия стала видимым, значимым участником непрерывной линии магистралей Север-Юг, который связывает Петербург с Мумбаем", – отметил он.Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию. Пропускная способность коридора – от 20 до 30 млн тонн груза в год.Один из важнейших участков автомагистрали Север-Юг – 23-километровый отрезок Квешети-Коби, ведущий к границе Грузии с Россией, будет открыт в 2028 году.Власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В "Грузинской мечте" ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.И хотя вопрос о политическом нейтралитете пока не стоит, действия властей говорят о том, что они противостоят попыткам втянуть Грузию в новые конфликты и кризисные сценарии, избегая обострений и пытаясь сохранить устойчивое экономическое развитие страны.

