https://sputnik-georgia.ru/20260531/iskhodit-iz-interesov-gruzii--ekspert-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-298934893.html

Исходить из интересов Грузии – эксперт об отношениях с Россией

Исходить из интересов Грузии – эксперт об отношениях с Россией

Sputnik Грузия

Гражданская дипломатия может помочь достичь огромных политических целей, но, предпринимая шаги на пути налаживания грузино-российских отношений, грузины должны... 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T16:41+0400

2026-05-31T16:41+0400

2026-05-31T18:28+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

россия

грузия

дмитрий лорткипанидзе

грузино-российский общественный центр

швейцария

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/1f/298934674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bf2691a210707c01a209914f76c1f69.jpg

Об этом заявил директор Грузино-Российского общественного центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Будучи актором грузино-российских отношений на уровне гражданской дипломатии, всегда считаю, что грузинский представитель этих отношений должен заботиться об интересах Грузии в первую очередь, исходить из интересов Грузии. Главная прагматика и изюминка заключается в том, что ты стараешься для своего государства, но исходишь из объективной картины, которая складывается", – заявил Лорткипанидзе.Лорткипанидзе затронул вопрос возможности получения высшего образования в России студентам из Грузии, отметив, что у грузин появился доступ к образованию мирового уровня."Исходя из того, что образовательный процесс в России во многих сферах – мирового уровня, для наших абитуриентов, конечно, является большой преференцией возможность поехать учиться в Россию", – сказал он.Программа бесплатного обучения в российских вузах для грузинских студентов действует уже не одно десятилетие и сегодня реализуется через квоты правительства РФ.Как ранее заявил Sputnik Грузия глава Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов, ежегодно в рамках квотной программы Правительства Российской Федерации для Грузии выделяется определенное количество мест, причем, подчеркну, абсолютно бесплатных. Более того, студентам, прошедшим отбор, выплачивают стипендии и предоставляют общежитие. В свободное от учебы время им разрешается официально трудоустроиться.По его словам, программа дает уникальную возможность учиться и жить практически в любом городе России, поскольку в программе участвует более 700 учебных заведений. У кандидатов есть возможность выбрать любую из 650 специальностей: от дизайна и актерского мастерства до ядерной физики, экономики или юриспруденции. При этом поступать можно на различные уровни образования: бакалавриат или специалитет, в магистратуру, аспирантуру или ординатуру.

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, дмитрий лорткипанидзе, грузино-российский общественный центр, швейцария, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео