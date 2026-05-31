Какой сегодня церковный праздник: 31 мая 2026

По православному церковному календарю 31 мая отмечают день памяти cвятого Феодота и семи дев-мучениц

По церковному календарю 31 мая поминают мучеников Ираклия, Павлина и Венедима, Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христину. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Феодот и девы-подвижницыПо церковному календарю 31 мая поминают cвятого Феодота и семь дев-мучениц – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, живших в III веке в Галатийском городе Анкире.Феодот (хозяин гостиницы в Анкире) славился своей духовной жизнью среди остальных местных христиан. Именно в его гостинице скрывались гонимые верующие, когда начали преследовать христиан по приказу императора Диоклетиана (284-305). После закрытия местных церквей здесь же проводились литургии втайне от язычников.На суд к правителю города однажды привели семь женщин пожилого возраста – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, вся жизнь которых прошла в молитве, посте и делах милосердия.Правитель, когда христианок пытками не смогли заставить отречься от веры, приказал отдать пожилых женщин развратным юношам на поругание. Но они, устыдившись седых волос подвижниц, отказались выполнить приказ. В конце их просто утопили в море.После казни Феодоту приснилась старшая из убитых женщин, Текуса, она попросила, отыскав их тела, предать земле. Святой вместе с другими христианами похоронил мучениц с почестями. Вскоре и Феодота схватили и после жестоких пыток казнили. Произошло это в 303 году.Ираклий, Павлин и ВенедимПо церковному календарю 31 мая поминают мучеников Ираклия, Павлина и Венедима, пострадавших за Христа в Афинах.Они проповедовали о Христе в Афинах, убеждая язычников оставить поклонение бесчувственным идолам и принять истинную веру. Избранников Божьих судили вместе с их учениками. После жестоких пыток их сожгли в раскаленной печи. Произошло это в 250 году.Петр, Дионисий, Андрей, Павел и ХристинаПо церковному календарю 31 мая поминают мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христину, пострадавших при императоре Декии (249-251).Петра схватили в городе Лампсаке (Геллеспонтском) – юношу подвергли пыткам, стараясь заставить отречься и поклониться богине Венере. Петр мужественно перенес все муки, заявив, что христианин идолу блудной женщины кланяться не будет. Ему отрубили голову.Суду в то же время были преданы Дионисий, Андрей, Павел, Никомах и два воина, отказавшихся принести жертву идолам. Христиан предали пыткам. Никомах, не устояв, отрекся от Господа. Он принес жертву в капище, но, впав в ужасное беснование, умер в страшных мучениях.Юная дева Христина, слышавшая отречение Никомаха, воскликнула, что отступник обрек себя на вечную муку. Правитель, услышавший слова девушки, велел ее схватить. Узнав, что она христианка, он отдал девушку блудникам на осквернение, но ангел спас ее от позора.На следующее утро Дионисия, Андрея и Павла отдали на растерзание толпе язычников. Привязав мучеников за ноги, они потащили их к месту казни и забили камнями. Христина прибежала, чтобы умереть с братьями по вере, но правитель приказал отрубить ей голову.ИмениныПо церковному календарю 31 мая именины отмечают Матрона, Фаина, Христина, Юлия, Александра, Андрей, Анастасий, Василий, Денис, Давид, Клавдия, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Федор, Федот и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

