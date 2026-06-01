Оверчук: у Армении нет альтернативных источников газа
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил руководство Армении о неизбежном и резком ухудшении ситуации с газоснабжением республики 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T13:42+0400
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Россия стремится избежать обострения ситуации с газоснабжением Армении, подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По его словам, республика фактически зависит от российских поставок, поскольку альтернативных источников газа у нее нет, а ключевой вопрос сводится к логистике, то есть к маршруту поставок энергоресурсов, сообщают РИА Новости."Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода. Поэтому в Армении будет ситуация очень сложная. Мы этого не хотим", – сказал вице-премьер в интервью Павлу Зарубину для программы "Вести".На саммите ЕАЭС в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно перспектив организации нового транзита газа через армянскую территорию.Глава белорусского государства охарактеризовал высказывания армянского премьера как "вранье" и поставил под сомнение реалистичность озвученных им обещаний.
