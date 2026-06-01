Ядерный шантаж: НАТО решила устроить взрыв на АЭС

В выходные мы увидели, что такое ядерный терроризм. Вэсэушники — точнее, натовцы, использующие вэсэушников как рычаг, — направили БПЛА на машинный зал... 01.06.2026, Sputnik Грузия

Это первый сознательный теракт в современной истории с использованием атомного компонента. Беспилотник ударил по стене машинного зала АЭС и сдетонировал уже внутри. Обломки дрона находились в десяти метрах от помещения, где стоят реакторы, пишет колумнист РИА Новости.Как отметил глава "Росатома" Алексей Евгеньевич Лихачев, инцидент (если так можно определить случившееся) стал "первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала".Второе: беспилотник управлялся с помощью оптоволокна. Случайность, "залет не туда" и прочие игры в словесный бисер поэтому исключены. Цель была обозначена. Полетные задания прописаны. Результат — устроить новый Чернобыль. Никаких других вариантов тут нет.Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. И если от Чернобыля первого Евросоюз икает и охает до сих пор, то в отношении бандитизма, который учиняют вэсэушники с атомным реактором, там молчок.Потому что "мир поставлен на грань ядерного ужаса" — это когда у чуждых им идеологически случается техногенная авария. А вот если беспилотник взрывается в двух шагах (хорошо, в десяти метрах) от реакторного зала, то это "справедливая борьба" украинцев против "российской агрессии".Нарратив — вернее, пустопорожняя словесная жвачка, которой кормят обитателей "райского сада", — такой. Альтернативной информации в царстве "прав и свобод" не существует. Тем, кто водит рукой киевских, окончательно соскочивших с катушек от безнаказанности, в этом отношении бояться нечего. Нужный рассказ о нашем "беспредельном цинизме" и такой же "жестокости" будет обеспечен. За методичкой далеко лезть не потребуется: достаточно ввести в строке поиска запрос: "Буча". Там все ходы уже расписаны.К этому лету стало окончательно ясно: НАТО, ее стратегия, ее тактика, ее машинерия, ее инструкторы, ее деньги, все эти сотни миллиардов, все натовские коалиции "желающих", "рамштайновских", "по нанесению русским поражения", все методы провалились. Точнее, они разбились. В прах. Если совсем точно: их разбили русские.Солдаты. Офицеры. Военачальники. Ученые. Инженеры. Добровольцы. Короче, наш народ, огромный, мужественный и умеющий давать отпор супостатам, огрел всю эту команду злобных хищников дубиной народной же войны. Формально спецоперация, по сути — битва русских с супостатами-иноземцами. Русский народ умеет в защиту страны. И в защиту соотечественников.Ущерб, понесенный территориями, оставшимися от Незалежной, никто из западников, естественно, не считает. На миллионные жертвы и убитых украинских мужчин им наплевать тем более.Мужчины начинают стремительно заканчиваться. Людоловы лютуют. Всерьез обсуждаются параметры призыва женщин. Лозунг "воевать с Россией до последней украинки" уже очень скоро услышим: логика эскалации не считается ни с жизнями, ни со смертями, если речь идет о ставке на поражение русских. В гитлерюгенд гнали 12-летних пацанов, в фольксштурм забирали 70-летних мужчин.Кстати, тогда, 85 лет назад — когда мы их били уже на территории Германии, — нацисты грезили о нанесении нам удара "оружием возмездия", то есть ядерными снарядами.Сейчас ситуация если не схожая, то сравнению поддающаяся. Против нас исчерпаны все виды ресурсов. Военные, технические, финансовые. Результат — на табло. Наше продвижение по всей линии фронта и ежедневное освобождение от неонацистов населенных пунктов, сел, городов и деревень.В ситуации приближающегося краха у наших противников из всех альянсов и коалиций остается и мало времени, и довольно ограниченный выбор средств.Теракт против колоссального по величине ядерного объекта, тотально гражданского, к тому же находящегося под постоянным наблюдением МАГАТЭ, теракт, осуществленный осознанно, означает для нас только одно: западники, натовцы, "коалиционные политики" не остановятся ни перед чем.А еще теракт в отношении Запорожской АЭС означает, что выбора, по гамбургскому счету, нет и у нас: мы должны их победить. Победить так, чтобы больше никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не смел бы нам угрожать, попутно заражая радиацией и радиоактивными отходами наши земли и наших людей.Ну и планировщикам терактов не лишним будет напомнить: Россия приходит — всегда — не только за своим и за своими, но и за теми, кто посмел им угрожать или их обижать.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Владимир Корнилов

Владимир Корнилов

