Грузия продолжает пиарить свое вино – презентация прошла в Турции

В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T17:57+0400

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Презентация грузинского вина состоялась на торжественном приеме, посвященном Дню независимости Грузии, в столице Турции Анкаре, говорится в сообщении Национального агентства вина. Такой формат презентации грузинских вин направлен на популяризацию грузинского вина и создание новых экспортных возможностей.По информации Агентства, на торжественном приеме, посвященном Дню независимости Грузии, 26 мая был организован "уголок грузинского вина", где гости мероприятия имели возможность продегустировать различные грузинские вина, узнать об истории, традициях, культуре и современной индустрии грузинского виноделия. На торжественном приеме присутствовали высокопоставленные представители правительства Турции, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Анкаре, представители международных организаций, а также представители исторических диаспорных ассоциаций, действующих в Турции, представители деловых кругов, туристического сектора, аналитических и исследовательских центров, культурной сферы и ведущих турецких СМИ – всего около 400 человек. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках остается одним из приоритетов правительства. На маркетинговую деятельность в целях продвижения местного вина в 2025 году Национальное агентство вина направило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Россия остается главным рынком сбыта грузинского вина. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-ноябре 2025 года из Грузии в Россию было вывезено более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина на сумму 156,7 миллиона долларов, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.

