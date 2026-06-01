Кварацхелия подорожал на 50 миллионов, став одним из самых дорогих футболистов мира

Кварацхелия разделяет 7-10 места самых дорогих футболистов планеты со своими одноклубниками Витиньей и Жоао Невешом 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T22:35+0400

ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Рыночная стоимость грузинского вингера "Пари Сен-Жермен", 25-летнего Хвичи Кварацхелия, который на днях во второй раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА и был признан игроком сезона, увеличилась с 90 до 140 миллионов евро, обновленные данные представил немецкий интернет-портал Transfermarkt. В субботу, 30 мая, "ПСЖ" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, победив в финале "Арсенал" со счетом 4:3 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле. Кварацхелия разделяет 7-10 места самых дорогих футболистов планеты со своими одноклубниками Витиньей и Жоао Невешом. Стоимость португальцев за последние сутки увеличилась на 30 миллионов евро. Самым дорогим футболистом планеты остается правый вингер "Барселоны", 18-летний Ламин Ямаль – 200 миллионов. Кварацхелия в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов провел 16 матчей, сыграл 1 141 минуту, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Стоимость Кварацхелия стала резко расти после перехода футболиста в итальянский "Наполи" из батумского "Динамо" весной 2022 года – с 15 до 35 млн евро. Уже через год цена увеличилась до 85 млн евро. В прошлом году после розыгрыша Лиги чемпионов стоимость Кварацхелия увеличилась до 90 миллионов.

