Министр образования Грузии поздравил с Днем защиты детей

Министр подчеркнул, что обязанность ведомства – создать безопасную среду для получения глубоких знаний и полной реализации потенциала молодежи внутри страны 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T13:41+0400

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Дети – это будущее Грузии, ее сила и главная надежда, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе, поздравляя подрастающее поколение с Международным днем защиты детей.Этот праздник отмечается во всем мире с 1950 года. Решение о его учреждении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года."Вы – будущее нашей страны, ее сила и главная надежда. Наш долг – создать в стране такую среду, в которой вы получите ценные знания и сможете в полной мере раскрыть свои таланты и способности. Ставьте перед собой смелые цели, никогда не переставайте получать знания и стремиться к новым открытиям", – заявил Миканадзе.Министр пожелал детям счастливого и беззаботного детства, полного любви, радости и многих побед на жизненном пути.По его словам, Международный день защиты детей напоминает обществу об ответственности за обеспечение прав, благополучия и счастливого детства каждого ребенка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

