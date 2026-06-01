https://sputnik-georgia.ru/20260601/pervyy-sluchay-zarazheniya-virusom-denge-zafiksirovan-v-gruzii-298942616.html
Первый случай заражения вирусом Денге зафиксирован в Грузии
Первый случай заражения вирусом Денге зафиксирован в Грузии
Sputnik Грузия
Вирус начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39-41 градуса 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T18:55+0400
2026-06-01T18:55+0400
2026-06-01T18:55+0400
грузия
новости
общество
иване чхаидзе
вирус
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268492162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_92cacb8fd5e8f1f79d28a37f10ff4980.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом Денге, сообщил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, случай заражения был подтвержден на прошлой неделе. Это вирус, передающийся через укусы комаров. Инкубационный период лихорадки денге обычно составляет 5-7 дней, а при классической форме может достигать 15 дней. Заболевание начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39-41°C. Также характерны сильные головные боли, боли в мышцах и суставах. Что касается лихорадки Эбола, то, по словам Чхаидзе, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая заболевания и риск ее распространения отсутствует.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268492162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_973dabd3e6dc7e12a2557c45e0c9650a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, вирус
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, вирус
Первый случай заражения вирусом Денге зафиксирован в Грузии
Вирус начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39-41 градуса
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом Денге, сообщил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По его словам, случай заражения был подтвержден на прошлой неделе.
Это вирус, передающийся через укусы комаров. Инкубационный период лихорадки денге обычно составляет 5-7 дней, а при классической форме может достигать 15 дней.
Заболевание начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39-41°C. Также характерны сильные головные боли, боли в мышцах и суставах.
Что касается лихорадки Эбола, то, по словам Чхаидзе, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая заболевания и риск ее распространения отсутствует.