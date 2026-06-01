https://sputnik-georgia.ru/20260601/pervyy-sluchay-zarazheniya-virusom-denge-zafiksirovan-v-gruzii-298942616.html
Первый случай заражения вирусом Денге зафиксирован в Грузии
Вирус начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39-41 градуса 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T18:55+0400
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом Денге, сообщил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, случай заражения был подтвержден на прошлой неделе. Это вирус, передающийся через укусы комаров. Инкубационный период лихорадки денге обычно составляет 5-7 дней, а при классической форме может достигать 15 дней. Заболевание начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39-41°C. Также характерны сильные головные боли, боли в мышцах и суставах. Что касается лихорадки Эбола, то, по словам Чхаидзе, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая заболевания и риск ее распространения отсутствует.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, вирус
