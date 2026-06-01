Премьер Грузии выступит в парламенте в конце июня

Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту отчет о ходе реализации правительственной программы раз в год 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Доклад премьер-министра Ираклия Кобахидзе о ходе реализации правительственной программы будет представлен парламенту в последнюю неделю июня, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро. Точная дата доклада премьер-министра будет объявлена позже. "Как вы знаете, в июне у нас будет годовой отчет и доклад премьер-министра. Дату мы определим позже в бюро, но это будет в последнюю неделю июня. На сессии 23 июня", – заявил Папуашвили. Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту отчет о ходе реализации правительственной программы раз в год, в последний месяц пленарных заседаний весенней сессии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

