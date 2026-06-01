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Путин вручает госнаграды родителям многодетных семей - видео
Путин вручает госнаграды родителям многодетных семей - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям многодетных семей. Церемония проходит в Москве. Прямая... 01.06.2026, Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин
видео, мультимедиа, россия, владимир путин

Путин вручает госнаграды родителям многодетных семей - видео

14:00 01.06.2026 (обновлено: 14:03 04.06.2026)
© video: Sputnik
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Президент России Владимир Путин вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям многодетных семей. Церемония проходит в Москве. Прямая трансляция.
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