В Грузии ожидаются дожди и грозы на фоне потепления
В Тбилиси в вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь с грозой 01.06.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы на фоне относительно теплой погоды в ближайшие дни в некоторых районах Грузии. По данным Национального агентства окружающей среды, в Тбилиси в вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в столице Грузии днем составит +23…+25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 2 июня ожидаются дождь и гроза, после чего установится более сухая и теплая погода. Температура днем составит +20…+25 градусов. В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 2 июня ожидаются дождь и гроза, затем погода улучшится и потеплеет. Днем будет +24…+29 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит +19…+24 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем повысится до +14…+19 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем столбик термометра повысится до +21…+26 градусов. В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит +20…+25 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет +18…+23 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможны кратковременные дожди. Температура днем +12…+17 градусов.
