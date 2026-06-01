В Грузии вступают в силу новые правила: кого затронут изменения с 1 июня

В Грузии проходит комплексная трансформация нормативно-правовой базы в разных сферах общественной жизни 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T11:51+0400

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. С 1 июня 2026 года в Грузии вступает в силу ряд новых правил, которые затронут публичное выражение мнений, условия участия в программе всеобщего здравоохранения, порядок сдачи экзаменов на водительские права и требования к туристическим гидам.Получить водительские права в Грузии станет прощеПо информации Агентства обслуживания, с июня 2026 года вступят в силу изменения, касающиеся практического экзамена на получение водительского удостоверения.В частности, с понедельника по пятницу будут проводиться только плановые экзамены. Внеплановые экзамены можно будет сдавать только по субботам.Кроме того, с 15 июня 2026 года вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Согласно приказу министра внутренних дел, новые нормы затронут как теоретическую, так и практическую части экзамена.Количество этапов экзамена останется прежним: теоретический, практический на площадке и практический в условиях города.При этом изменятся условия сдачи теоретического теста: вместо трех ошибок кандидат сможет допустить до пяти. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 25 из 30 вопросов.Также увеличивается допустимое число незначительных ошибок при сдаче экзамена по городскому вождению – с 12 до 15 для категорий B и B1.При этом ошибкой будет считаться и невыполнение указаний экзаменатора, включая повторное выполнение элемента или требование остановить транспортное средство.Мониторинг высказываний в публичном пространствеС 1 июня 2026 года в Грузии начнется мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также правовое реагирование на такие случаи.Эти функции возложены на Департамент по защите прав человека МВД Грузии, который также будет реагировать на публичные призывы к насилию, проявления языка ненависти и обеспечивать эффективность расследований.Подразделение будет выявлять нарушителей, устанавливать их личности, готовить материалы по административным делам и передавать их в суды.Изменения в программе всеобщего здравоохраненияС 1 июня граждане, непрерывно находящиеся за пределами Грузии более шести месяцев, будут исключаться из программы всеобщего здравоохранения. Проверка статуса будет проводиться ежемесячно.После возвращения в страну граждане смогут повторно зарегистрироваться в программе при соблюдении установленных условий.В Минздраве поясняют, что эта мера направлена на повышение эффективности программы, сокращение нецелевых расходов и защиту интересов бенефициаров.Регистрация гидов и новые требованияС 1 июня 2026 года в Грузии вступают в силу новые требования к работе горных, лыжных и альпийских гидов.Теперь такую деятельность смогут осуществлять только сертифицированные специалисты, прошедшие авторизацию в уполномоченном органе, аккредитованном Национальной администрацией туризма Грузии.За работу без сертификата предусмотрен штраф в размере 1 000 лари. Отсутствие обязательного страхования профессиональной ответственности повлечет штраф в размере 500 лари.

