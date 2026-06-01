Власти Грузии: в Местиа усилят контроль за нелегальным майнингом

01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T19:50+0400

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Власти Грузии начинают борьбу с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети), который приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе и местным жителям, заявил государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе на брифинге. С 2021 года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Как отметил госминистр, потребление электроэнергии в муниципалитете Местиа в 2025 году составило 133 миллиона киловатт-часов, в то время как, с учетом всех данных, потребление электроэнергии муниципалитетом аналогичного масштаба в других случаях не превышает 10 миллионов. "Это означает ущерб электроэнергетической системе и ее финансовой устойчивости как минимум в 20-25 миллионов лари, что ложится дополнительным финансовым бременем на всех граждан, оплачивающих счета за электроэнергию", – заявил Мдинарадзе. По его словам, каждый абонент в стране с каждым платежом платит дополнительно полтора лари именно из-за этой проблемы. По его словам, для решения проблемы в Местиа начнется процесс установки счетчиков электроэнергии. Правоохранительным органам уже даны указания оказывать максимальную поддержку и контроль за этим процессом, а также выявлять случаи крупномасштабного незаконного потребления электроэнергии и принимать соответствующие правовые меры.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию. Высокогорные регионы Грузии для майнеров привлекательны тем, что там энергия субсидируется государством и сами жители за потребление не платят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

