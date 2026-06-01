Женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына
МВД начало расследование по факту умышленного убийства 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T13:53+0400
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Жительница одного из сел Болнисского района смертельно ранила своего 7-летнего сына, сообщил телеканал "Пирвели".Болниси – административный центр муниципалитета в регионе Квемо-Картли. В городе проживают преимущественно грузины, тогда как в районе в целом большинство населения составляют азербайджанцы.Инцидент произошел 31 мая в селе Хахаладжвари. Обвиняемой 42 года.После случившегося женщина также нанесла себе ранения, однако врачам удалось ее спасти.МВД ведет расследование по статье 109 УК Грузии – "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах".
