В Бангладеш спасли от жертвоприношения резонансного буйвола-альбиноса
В Бангладеш Дональда Трампа спасли от жертвоприношения на Курбан-байрам. Речь идет о буйволе-альбиносе, которому дали кличку Дональд Трамп из-за якобы внешнего... 02.06.2026, Sputnik Грузия
В Бангладеш Дональда Трампа спасли от жертвоприношения на Курбан-байрам. Речь идет о буйволе-альбиносе, которому дали кличку Дональд Трамп из-за якобы внешнего сходства с американским лидером
Власти Бангладеш вмешались в судьбу буйвола-альбиноса по кличке Дональд Трамп
Хозяин уже продал его для ритуального заклания на мусульманский праздник Курбан-байрам.
Но животное удалось спасти благодаря вирусным видео в соцсетях и общественному резонансу,
Министр внутренних дел страны Салахуддин Ахмед лично распорядился пощадить необычного буйвола.
А также вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке.
Необычная внешность животного— белая шерсть и светлая кожа из-за альбинизма— привлекала толпы местных жителей, которые приезжали сделать селфи с буйволом
