СВО: демилитаризация Киева и обстановка на фронте

Достигнутые в Анкоридже договоренности президентов РФ и США о дипломатическом урегулировании конфликта могут остаться в прошлом, отмечает военный обозреватель... 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T21:46+0400

Стратегические цели массированных ударов ВС России по Киеву и другим центрам украинского ВПК – демилитаризация бандеровского государства, безусловное поражение ВСУ на поле боя, формирование новой системы безопасности в Европе. Цели достигаются последовательно, методично, с нарастающей эффективностью. Вопреки организованному, системному противодействию 56 стран "коллективного Запада".Минобороны РФ сообщило о массированном ударе возмездия киевскому режиму в ночь на 2 июня "высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными БПЛА". Основные цели удара – военные аэродромы, предприятия ВПК, объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ – поражены в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.Цели достигнуты. По данным ВВС Украины, в ночном "залпе" российские войска применили 656 беспилотников и 73 ракеты, включая восемь гиперзвуковых "Цирконов". Дружно работали сухопутные "Искандеры", морские "Калибры", крылатые ракеты воздушного базирования Х-101.Самая гиперзвуковая ночь выдалась в Киеве – прилеты и масштабные пожары зафиксированы на промышленных, логистических, энергетических объектах в Дарницком, Шевченковском, Подольском, Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах. В огне – здание "Укроборонпрома" и ТЭЦ, заводы № 410 гражданской авиации, "Генератор", "Эсмаш", школа FPV-дронов Kill House при 3-й штурмовой бригаде. Отдельно досталось Рыбальскому острову, где расположены комплекс зданий и объектов военной разведки ГУР и судостроительный завод.В Запорожье горит завод "Мотор Сич". В Сумской области поражен пороховой завод "Звезда" в городе Шостке – здесь прогремело более 20 взрывов. В Харьковской области – очень горячо на территории "Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти". Зафиксированы прилеты по объектам противника в Хмельницкой области. И снова украинская (натовская) ПВО не отразила удар.Дело воинской доблести и чести в деньгах не измеряется, однако немецкий журналист Юлиан Рёпке подсчитал: массированный удар 2 июня обошелся России в 250 млн евро. Как бы то ни было, киевские марионетки и их западные хозяева минувшей ночью потеряли гораздо больше – в деньгах и надеждах на будущее. Даже если весь "украинский ВПК" сконцентрируется в Европе, сохранности это не гарантирует. Военные заводы бандеровцев в ЕС "священной коровой" не являются. Минобороны РФ адресно предупредило: скоро может прилететь.Огонь в девятом круге адаВ новом мире все считаются только с силой. Москва наращивает ракетные удары по объектам ВПК, энергетики, центрам военного, государственного управления. С другой стороны, дефицит ракет для ЗРК Patriot в ближайшие годы не исчезнет. На линии фронта без перемен – российские войска удерживают стратегическую инициативу и наступают на всех направлениях. Сегодня – вошли в Бачевск Сумской области, это село находится на кратчайшем пути из Брянской области в Киев. Днем ранее подразделения группировки войск "Юг" освободили Тихоновку в ДНР.Битва за город Константиновку находится в финальной стадии, гарнизон ВСУ фрагментирован. На минувшей неделе в зоне СВО освобождены от противника девять населенных пунктов: Запселье, Рясное, Писаревка – на Сумщине, Гранов, Караичное, Бударки – в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное – в Днепропетровской, Воздвижевка в Запорожье. Войска группировки "Восток" заходят в тыл ВСУ в Ореховском укрепрайоне.Агентство Reuters признает, что российская армия наступает, Москва контролирует пятую часть территории бывшей Украины. Киевский министр иностранных дел Андрей Сибига с реальностью не дружит, и сегодня заявил: "Москва проигрывает на поле боя. Никакое количество ракет не сможет это изменить".Посол ЕС на Украине Катарина Матернова тоже практикует камлание: "Россия выжимает из себя последние силы" и "выстоять украинцам поможет кредит в 90 млрд евро, которые Евросоюз выделил Киеву на оборону". Заметим, деньги сами по себе не стреляют, а на кладбище за четыре года СВО вынесли уже более двух миллионов военнослужащих украинской прокси-армии. Стоило ли так рабски умирать за интересы НАТО – вопрос риторический.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июня напомнил: конфликт на Украине можно завершить до конца дня. Для этого Зеленскому надо отдать приказ ВСУ покинуть российские регионы. Иначе спецоперация будет продолжена на качественно новом уровне, достигнутые в Анкоридже договоренности президентов РФ и США о дипломатическом урегулировании конфликта останутся в прошлом.Отчаяние толкает бандеровцев к масштабным актам террора на территории РФ. Владимир Путин на совещании в Кремле 1 июня заявил: "Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что же, это их выбор". Список целей – адресный, поименный. Вероятно, начальник ГУР Олег Иващенко и командующий беспилотными силами Роберт Бровди находятся под прицелом не только правосудия РФ. Новое качество российских ударов обсуждалось на закрытой части совещания в Кремле.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

