Дело о гибели учителя в Тбилиси: двоих подростков приговорили к срокам от 7 до 13 лет

Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении

2026-06-02T14:15+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Деметре Чиковани и Ани Наскидашвили, арестованных по делу о гибели репетитора, студента медуниверситета Гиги Авалиани, к 13 и 7 годам лишения свободы соответственно. Смерть 27-летнего учителя Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка. Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении. Наскидашвили и Чиковани были признаны виновными 27 мая. Кроме того, 1 июня за дачу ложных показаний суду к трем годам тюрьмы был приговорен еще один несовершеннолетний. Чиковани в марте уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам (в том числе по делу Авалиани). Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до 6 лет и 9 месяцев. Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы главных фигурантов дела – Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Авалиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

