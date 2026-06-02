Дело о гибели учителя в Тбилиси: двоих подростков приговорили к срокам от 7 до 13 лет
Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T14:18+0400
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Деметре Чиковани и Ани Наскидашвили, арестованных по делу о гибели репетитора, студента медуниверситета Гиги Авалиани, к 13 и 7 годам лишения свободы соответственно. Смерть 27-летнего учителя Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка. Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении. Наскидашвили и Чиковани были признаны виновными 27 мая. Кроме того, 1 июня за дачу ложных показаний суду к трем годам тюрьмы был приговорен еще один несовершеннолетний. Чиковани в марте уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам (в том числе по делу Авалиани). Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до 6 лет и 9 месяцев. Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы главных фигурантов дела – Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Авалиани.
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Деметре Чиковани и Ани Наскидашвили, арестованных по делу о гибели репетитора, студента медуниверситета Гиги Авалиани, к 13 и 7 годам лишения свободы соответственно.
Смерть 27-летнего учителя Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка.
Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении.
С учетом Кодекса о несовершеннолетних, срок был сокращен на 1/4. Таким образом, Чиковани приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы, а Наскидашвили – к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Наскидашвили и Чиковани были признаны виновными 27 мая. Кроме того, 1 июня за дачу ложных показаний суду к трем годам тюрьмы был приговорен еще один несовершеннолетний.
Чиковани в марте уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам (в том числе по делу Авалиани). Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до 6 лет и 9 месяцев.
Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы главных фигурантов дела – Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Авалиани.