Экологи проверили качество воды в Мтквари в День защиты реки
© photo: Sputnik / StringerНабережная Тбилиси в начале лета - солнечная погода, река Мтквари (Кура)
Национальное агентство окружающей среды регулярно контролирует качество воды в бассейне реки в 67 точках
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды взяли пробы воды в Мтквари (Куре) в связи с Днем защиты главной реки Тбилиси, сообщили в пресс-службе агентства.
День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – Куры – отмечается 2 июня в Грузии, Армении и Азербайджане.
© National Environmental AgencyЭкологи проверили качество воды в Куре в День защиты реки
Физико-химические параметры, взятых из реки Мтквари, были определены на месте, а органические и неорганические загрязнители и тяжелые металлы будут исследованы в лаборатории агентства по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы. Результаты станут известны в ближайшие дни.
Национальное агентство окружающей среды ежегодно и регулярно контролирует качество воды в бассейне реки Мтквари в 67 точках. Результаты этих исследований публикуются на сайте агентства.
Кура – самая крупная река на Южном Кавказе протяженностью 1 364 км и площадью водосборного бассейна 188 тыс. км². Берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море.
Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. На Куре расположены города Тбилиси, Боржоми, Гори, Мцхета, Рустави, Мингечевир, Евлах, Зердаб, Сабирабад, Ширван и Салян.
Река обеспечивает работу нескольких гидроэлектростанций, включая Читахевскую ГЭС, ЗАГЭС, Ортачальскую ГЭС в Грузии, Шамкирскую, Еникендскую, Мингечевирскую и Варваринскую ГЭС в Азербайджане. Плотины ГЭС используются для контроля уровня воды во время паводков.
В Куре водятся такие рыбы, как усач, плотва и храмули. Среди местных рыбаков ходят легенды, что когда-то здесь можно было поймать форель или даже осетра.