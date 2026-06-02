Грузия придерживается баланса в отношениях с ближайшими соседями – правительство

Согласно документу, целью сбалансированных отношений является укрепление стабильности и мира в регионе

2026-06-02T22:20+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузия продолжает придерживаться сбалансированной политики в отношениях с Азербайджаном, Арменией и Турцией, говорится в отчете правительства о проделанной в период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года работе правительством страны. Отчет уже представлен в парламент Грузии и его обсуждение пройдет на заседании в конце июня. Согласно документу, целью сбалансированных отношений является укрепление стабильности и мира в регионе. Согласно отчету, Турция, Азербайджан и Армения являются крупными торговыми партнерами Грузии и Грузия продолжает развивать партнерство со всеми тремя странами по различным направлениям. Как пример развития отношений, в отчете приведено подписание соглашения о реадмиссии нелегалов с Арменией, а также отправку грузов между Арменией и Азербайджаном через территорию Грузии. Грузия, Азербайджан и Турция активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Что касается Армении , то после заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Грузией в 2024 году, отношения стали интенсивно развиваться. Между странами упрощено пересечение границы, а также укрепляются отношения в различных сферах, в том числе в сфере торговли и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

