Грузия работает над укреплением энергобезопасности региона – замминистра

Правительство Грузии уделяет приоритетное внимание развитию местной генерации, новых возобновляемых источников энергии и инфраструктуры передачи, заявила... 02.06.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Ведется работа по укреплению региональной энергетической безопасности и роли Грузии как надежного транзитного хаба, заявила замглавы Минэкономики Грузии Инга Пхаладзе, выступая на пленарной сессии министров "Международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели. Бакинская энергетическая неделя проходит в столице Азербайджана 1-3 июня. Масштабное событие, объединяющее выставки и деловые конференции, традиционно освещает актуальные вопросы глобальной энергетической трансформации, нефтяной, газовой промышленности и возобновляемых источников энергии. По ее словам, на пути усиления энергоустойчивости Грузия развивает возобновляемые источники энергии, поддерживает региональные инициативы по развитию транспортной инфраструктуры и вносит вклад в надежное партнерство, связывающее Южный Кавказ с Европой и другими регионами. "Правительство Грузии уделяет приоритетное внимание развитию местной генерации, новых возобновляемых источников энергии и инфраструктуры передачи. Наша цель – к 2036 году обеспечить полную самодостаточность страны, увеличить установленные мощности, исключить импорт электроэнергии и расширить возможности экспорта и транзита", – заявила она. Как отметил заместитель министра, цель правительства Грузии – укрепить энергетическую безопасность и стремиться к энергетической независимости, что возможно только посредством регионального сотрудничества и скоординированного партнерства. По ее словам, текущие проекты стратегического значения наглядно демонстрируют роль инфраструктуры в повышении диверсификации и улучшении доступа к рынкам. По словам Пхаладзе, подводный кабель через Черное море, являющийся грузинской инициативой, значительно укрепит трансграничную торговлю электроэнергией, позволит экспортировать экологически чистую энергию из Южного Кавказа в Европу и еще больше укрепит роль Грузии как надежного транзитного и транспортного узла. Энергетический форум, объединяющий министров энергетики различных стран, является ведущей и стратегической платформой для диалога. Мероприятие, которое открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, проводится в рамках Бакинской энергетической недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

