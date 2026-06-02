Sputnik Грузия
Грузия работает над укреплением энергобезопасности региона – замминистра
Правительство Грузии уделяет приоритетное внимание развитию местной генерации, новых возобновляемых источников энергии и инфраструктуры передачи, заявила... 02.06.2026, Sputnik Грузия
09:01 02.06.2026
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya — Города мира. Баку
Города мира. Баку - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2026
Правительство Грузии уделяет приоритетное внимание развитию местной генерации, новых возобновляемых источников энергии и инфраструктуры передачи, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Ведется работа по укреплению региональной энергетической безопасности и роли Грузии как надежного транзитного хаба, заявила замглавы Минэкономики Грузии Инга Пхаладзе, выступая на пленарной сессии министров "Международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.
Бакинская энергетическая неделя проходит в столице Азербайджана 1-3 июня. Масштабное событие, объединяющее выставки и деловые конференции, традиционно освещает актуальные вопросы глобальной энергетической трансформации, нефтяной, газовой промышленности и возобновляемых источников энергии.

"Усиление партнерства, диверсификация энергетических маршрутов и развитие надежных транзитных коридоров стали крайне важны не только для национальной энергетической безопасности, но и для более широкой региональной и глобальной стабильности. Грузия по-прежнему привержена этому подходу, укрепляя собственную энергетическую устойчивость", – заявила Пхаладзе.

По ее словам, на пути усиления энергоустойчивости Грузия развивает возобновляемые источники энергии, поддерживает региональные инициативы по развитию транспортной инфраструктуры и вносит вклад в надежное партнерство, связывающее Южный Кавказ с Европой и другими регионами.
"Правительство Грузии уделяет приоритетное внимание развитию местной генерации, новых возобновляемых источников энергии и инфраструктуры передачи. Наша цель – к 2036 году обеспечить полную самодостаточность страны, увеличить установленные мощности, исключить импорт электроэнергии и расширить возможности экспорта и транзита", – заявила она.
Как отметил заместитель министра, цель правительства Грузии – укрепить энергетическую безопасность и стремиться к энергетической независимости, что возможно только посредством регионального сотрудничества и скоординированного партнерства. По ее словам, текущие проекты стратегического значения наглядно демонстрируют роль инфраструктуры в повышении диверсификации и улучшении доступа к рынкам.

"В этом контексте особое внимание следует уделить стратегическим инициативам, таким как проект подводного кабеля через Черное море и коридор зеленой энергетики (GECO), которые направлены на укрепление электроэнергетических связей между Южным Кавказом, Черноморским регионом и Европой, а также на поддержку региональной энергетической безопасности, интеграции рынков и развития сотрудничества в области зеленой энергетики", – заявила Пхаладзе.

По словам Пхаладзе, подводный кабель через Черное море, являющийся грузинской инициативой, значительно укрепит трансграничную торговлю электроэнергией, позволит экспортировать экологически чистую энергию из Южного Кавказа в Европу и еще больше укрепит роль Грузии как надежного транзитного и транспортного узла.
Энергетический форум, объединяющий министров энергетики различных стран, является ведущей и стратегической платформой для диалога. Мероприятие, которое открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, проводится в рамках Бакинской энергетической недели.
