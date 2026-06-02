Какой сегодня церковный праздник: 2 июня 2026

По православному церковному календарю 2 июня отмечают день памяти cвятых Фалалея, Александра, Астерия, Аскалона, Завулона и Сосанны 02.06.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает о Вознесении Господнем, а также о том, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Фалалей, Александр и АстерийПо церковному календарю 2 июня поминают cвятых Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру в царствование Нумериана (283-284).К правителю города Эгеи, разославшего воинов разыскивать христиан, привели 18-летнего белокурого юношу, который смело признал Спасителя истинным Богом.Жестокий правитель приказал палачам Астерию и Александру просверлить христианину голени, продеть веревку в отверстие и повесить вниз головой. Но по Божьему велению они просверлили и повесили вместо Фалалея обрубок дерева.Правитель разгневался и приказал отрубить головы нерадивым палачам, исповедовавшим христианство. После тщетных попыток просверлить голени cвятому, утопить его или скормить диким животным, он велел отрубить ему голову. Это произошло в 284 году.Аскалон АнтиохийскийПо церковному календарю 2 июня поминают мученика Аскалона Антиохийского, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284-305).Будущий cвятой жил в III веке в Египте. Когда император издал указ преследовать христиан, правитель Арриан потребовал от Аскалона отречься. Мученика жестоко истязали, но он мужественно переносил все пытки.Аскалон также предсказал правителю, что придет время и он сам признает Спасителя истинным Богом. Арриан лишь рассмеялся и приказал дальше истязать мученика.Для устрашения христиан, живущих на другом берегу Нила, Арриан повез мученика туда, но внезапно лодка остановилась посередине реки, и ничто не смогло ее сдвинуть с места. Тогда cвятой сказал Арриану, что поможет только его признание Спасителя истинным Богом.Признание изумленного правителя сдвинуло лодку с места, но он, вскоре забыв о чуде, приказал казнить cвятого. Произошло это в 287 году.Завулон и СосаннаПо церковному календарю 2 июня поминают преподобных Завулона и Сосанну – родителей равноапостольной Нино, крестительницы Грузии.По церковному преданию, преподобный Завулон был родственником Георгия Победоносца. "Некий вельможа, раб Божий Завулон" прибыл в Рим из Каппадокии во время мученичества cвятого Георгия. Он начал служить в царской армии и вскоре прославился как несравненный воин и удалой наездник.Завулон, победив в битве франков, взял в плен их царя и его свиту и привел их к императору, который приговорил пленников к смертной казни. Перед смертью они изъявили желание принять христианство. Их крестным отцом стал Завулон, который выпросил для своих крестников пощаду у царя.Благодаря заслугам преподобного почти все франки приняли новую веру."Отец Завулон обратил франков мечом, а дочь (блаженная Нино) обратила грузин Животворящим Крестом", – пишет грузинский гимнограф-аноним Х века.Завулон, поклонившись святыням Иерусалима, роздал свои трофеи нищим, а сам стал служить Патриарху Иерусалимскому Ювеналию, а затем женился на его сестре Сосанне. Супруги поселились в Каппадокии, где у них родилась дочь Нино.Когда Нино исполнилось 12 лет, Завулон и Сосанна отправились в Иерусалим, где по благословению Патриарха Ювеналия Завулон удалился в пустыню, а Сосанна при храме Гроба Господня была поставлена диаконисой.ИмениныПо церковному календарю 2 июня именины отмечают Алексей, Александр, Иосиф, Иван, Никита и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников

