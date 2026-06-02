Капитан уходит: Кашия сыграет последний матч за сборную Грузии против Румынии

Сегодняшний матч с Румынией станет девятой встречей между командами

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия проведет свой последний матч за национальную команду 2 июня в товарищеской встрече против Румынии – для Кашия эта игра станет 129-й в составе сборной. Матч с Румынией станет девятой встречей между командами. В восьми предыдущих матчах сборная Грузии одержала одну победу, дважды сыграла вничью, а румыны праздновали успех пять раз. Еще одна встреча завершилась победой Румынии в серии пенальти на международном турнире на Кипре. Первый матч между сборными Грузии и Румынии после обретения Грузией независимости состоялся в 1996 году и завершился победой румын со счетом 5:0. Эта игра стала 25-й в истории грузинской национальной команды. Последний раз соперники встречались 2 июня 2021 года. Тогда сборная Грузии одержала победу со счетом 2:1. В той игре свой дебютный гол за национальную команду забил Георгий Микаутадзе, а капитанскую повязку носил Торнике Окриашвили. За день до матча футболисты сборной Грузии провели тренировку на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Из-за травм игры против Румынии и Бахрейна (5 июня) пропустят Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. Хвича Кварацхелия присоединится к команде в ближайшие дни и, как ожидается, сможет сыграть против Бахрейна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

