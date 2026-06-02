Махинации с визами США: в Грузии задержаны две группировки

Задержанным грозит до девяти лет тюремного заключения 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T15:16+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Генпрокуратура Грузии совместно с посольством США выявила две группировки, которые занимались подделками документов для получения визы или убежища в США. Первая группировка, по данным следствия, состояла из четырех человек и занималась помощью гражданам получить убежище в США при помощи фальшивых историй о преследовании. В данный момент установлено 366 человек, воспользовавшихся услугами этой группировки. "Члены организованной преступной группировки писали в делах несуществующие истории, как преследовали граждан Грузии на территории Грузии по разным причинам, в том числе за политические взгляды или сексуальную ориентацию. С целью подтверждения этих историй члены преступной группировки изготавливали поддельные документы за деньги", – говорится в сообщении прокуратуры. В частности, создание фальшивой истории стоило 1-1,5 тысячи долларов, а изготовление поддельных документов – 3 тысячи долларов. А после успешного получения убежища нужно было заплатить от 6 до 8 тысячи долларов. Также два члена организованной группировки обещали помощь находящимся в эмиграционном заключении в США гражданам Грузии. По данным следствия, они таким образом получили 10 тысяч долларов от четырех граждан, но не помогли им. Кроме того, члены преступной группировки обещали гражданам помощь в получении и канадской визы. Прокуратура провела следственный эксперимент, во время которого члены преступной группировки изготовили сотруднику прокуратуры под прикрытием за 800 долларов поддельную выписку из банка – справку о якобы трудоустройстве в США и другие документы. Вторая группировка, как было установлено следствием, занималась помощью гражданам Грузии в получении визы в США. По версии следствия, клиентов они находили при помощи объявлений в социальных сетях и обещали брать плату только после получения визы. Стоила их помощь от 10 до 15 тысяч долларов. По данным следствия, мошенники смогли подготовить и передать поддельные документы для представления в посольство 65 гражданам, из которых часть смогла получить визы и выплатила 112 тысяч долларов. Документы, перепроверило посольство и выявило подделки, после чего визы граждан были упразднены. Однако до раскрытия схемы, с января 2025 по февраль 2026 группировка смогла заработать 142,8 тысячи долларов, 15,1 тысячи лари и 1,6 тысячи евро. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы. Следствие ведется по статьям "Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии", "Мошенничество", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". В данный момент прокуратура устанавливает других участников преступлений.

