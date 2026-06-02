Международное сотрудничество МВД Грузии – прогресс и реформы
Международное сотрудничество МВД Грузии – прогресс и реформы
Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД, напомнили власти
2026-06-02T18:19+0400
18:19 02.06.2026
Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД, напомнили власти
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Обмен информацией с Интерполом и Европолом, расширение сети полицейских атташе и участие в международных операциях – таковы итоги работы МВД Грузии на международном уровне, представленные в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Согласно отчету, в настоящее время 19 представителей грузинской полиции работают в 38 государствах и двух международных организациях. Кроме того, в будущем планируется расширить сеть работы полицейских атташе и направить их в Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт.
Также МВД Грузии активно продолжает сотрудничество с международными правоохранительными структурами.
В период с 1 января 2025 года по май 2026 года ведомство через каналы Европола, Интерпола и другие механизмы международного взаимодействия обменялось более чем 13 000 оперативно значимыми сведениями по 25 000 лиц.
Кроме того, министерство внутренних дел в рамках проекта EMPACT активно сотрудничает с Европолом и является членом 9 его аналитических проектов:
Борьба против организованной имущественной преступности;
Преступные группы высокого риска;
Борьба против торговли людьми;
Незаконная торговля оружием;
Кокаин, героин, каннабис;
Незаконно полученные доходы, отмывание денег, возвращение имущества;
Сексуальная эксплуатация детей;
Незаконное перемещение мигрантов через границу;
Преступления против интеллектуальной собственности, фальсификация документов и денег.
Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии.
В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого, в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.
