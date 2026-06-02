https://sputnik-georgia.ru/20260602/na-remont-glavnogo-khrama-tbilisi-potratyat-12-milliona-lari-298950579.html
На ремонт главного храма Тбилиси потратят 1,2 миллиона лари
На ремонт главного храма Тбилиси потратят 1,2 миллиона лари
Sputnik Грузия
До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T20:21+0400
2026-06-02T20:21+0400
2026-06-02T20:21+0400
религия
грузия
новости
общество
культурные памятники и церкви грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23647/72/236477216_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_28d029f1d819260639a0e54b47aebaf0.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступил к реализации проекта по реставрации главного храма столицы – Сиони, стоимость которого составляет 1,2 миллиона лари, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. Тбилисский патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы Сиони – исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви. До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. На данном этапе вокруг храма устанавливаются строительные леса. В настоящее время крыша и колокольня храма находятся в поврежденном состоянии, из-за чего осадки повреждают стены и угрожают фрескам храма. Эта часть храма будет полностью отреставрирована. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. Соответственно, проект будет реализован Фондом развития Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23647/72/236477216_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_2ef89bfe11aebd0beb3658344e41ff0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
религия , грузия, новости, общество, культурные памятники и церкви грузии
религия , грузия, новости, общество, культурные памятники и церкви грузии
На ремонт главного храма Тбилиси потратят 1,2 миллиона лари
До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступил к реализации проекта по реставрации главного храма столицы – Сиони, стоимость которого составляет 1,2 миллиона лари, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси.
Тбилисский патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы Сиони – исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви. До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия.
На данном этапе вокруг храма устанавливаются строительные леса.
В настоящее время крыша и колокольня храма находятся в поврежденном состоянии, из-за чего осадки повреждают стены и угрожают фрескам храма. Эта часть храма будет полностью отреставрирована.
Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. Соответственно, проект будет реализован Фондом развития Тбилиси.