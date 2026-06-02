На ремонт главного храма Тбилиси потратят 1,2 миллиона лари

02.06.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступил к реализации проекта по реставрации главного храма столицы – Сиони, стоимость которого составляет 1,2 миллиона лари, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. Тбилисский патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы Сиони – исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви. До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. На данном этапе вокруг храма устанавливаются строительные леса. В настоящее время крыша и колокольня храма находятся в поврежденном состоянии, из-за чего осадки повреждают стены и угрожают фрескам храма. Эта часть храма будет полностью отреставрирована. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. Соответственно, проект будет реализован Фондом развития Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

