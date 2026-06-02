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Премьер Грузии объяснил необходимость установки счетчиков электроэнергии в Местиа

Премьер Грузии объяснил необходимость установки счетчиков электроэнергии в Местиа

Sputnik Грузия

Важно навести порядок во всех сферах, в том числе в вопросе потребления электроэнергии в муниципалитете Местиа, заявил премьер 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T23:31+0400

2026-06-02T23:31+0400

2026-06-02T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Система потребления электроэнергии в Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети) должна основываться на справедливых и рациональных принципах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Правительство Грузии для решения проблемы криптомайнинга во всех селах Местиа будет проведена установка счетчиков электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного объема потребления. За электроэнергию, потребленную сверх этого лимита, придется платить по тарифу. Как отметил премьер, справедливый подход будет обеспечен за счет установки счетчиков. Мэр муниципалитета Местии Капитон Жоржолиани полностью поддержал решение правительства и отметил, что социально незащищенные граждане продолжат получать электроэнергию бесплатно. Как отметили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, было много попыток ввести учет потребления электроэнергии в Сванети, но они оказались тщетными из-за сопротивления населения. Поэтому было решено, что все потребители будут подчиняться решению правительства. По информации Нацкомиссии, пока трудно сказать вызовет ли сопротивление со стороны населения нововведение. Соответствующие структуры также будут вмешиваться в процесс установки счетчиков. Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию. Высокогорные регионы Грузии для майнеров привлекательны тем, что там энергия субсидируется государством и сами жители за потребление не платят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, местия, самегрело-земо сванети, криптовалюта