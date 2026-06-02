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Премьер Грузии объяснил необходимость установки счетчиков электроэнергии в Местиа
Премьер Грузии объяснил необходимость установки счетчиков электроэнергии в Местиа
Sputnik Грузия
Важно навести порядок во всех сферах, в том числе в вопросе потребления электроэнергии в муниципалитете Местиа, заявил премьер 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Система потребления электроэнергии в Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети) должна основываться на справедливых и рациональных принципах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Правительство Грузии для решения проблемы криптомайнинга во всех селах Местиа будет проведена установка счетчиков электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного объема потребления. За электроэнергию, потребленную сверх этого лимита, придется платить по тарифу. Как отметил премьер, справедливый подход будет обеспечен за счет установки счетчиков. Мэр муниципалитета Местии Капитон Жоржолиани полностью поддержал решение правительства и отметил, что социально незащищенные граждане продолжат получать электроэнергию бесплатно. Как отметили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, было много попыток ввести учет потребления электроэнергии в Сванети, но они оказались тщетными из-за сопротивления населения. Поэтому было решено, что все потребители будут подчиняться решению правительства. По информации Нацкомиссии, пока трудно сказать вызовет ли сопротивление со стороны населения нововведение. Соответствующие структуры также будут вмешиваться в процесс установки счетчиков. Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию. Высокогорные регионы Грузии для майнеров привлекательны тем, что там энергия субсидируется государством и сами жители за потребление не платят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, местия, самегрело-земо сванети, криптовалюта
новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, местия, самегрело-земо сванети, криптовалюта
Премьер Грузии объяснил необходимость установки счетчиков электроэнергии в Местиа
23:31 02.06.2026 (обновлено: 23:44 02.06.2026)
Важно навести порядок во всех сферах, в том числе в вопросе потребления электроэнергии в муниципалитете Местиа, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Система потребления электроэнергии в Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети) должна основываться на справедливых и рациональных принципах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Правительство Грузии для решения проблемы криптомайнинга во всех селах Местиа будет проведена установка счетчиков электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного объема потребления. За электроэнергию, потребленную сверх этого лимита, придется платить по тарифу.
"Важно навести порядок во всех сферах, в том числе в вопросе потребления электроэнергии в муниципалитете Местиа. Сегодня годовое потребление электроэнергии в Местии составляет 133 млн кВт·ч, тогда как в аналогичном муниципалитете этот показатель достигает лишь 7 млн кВт·ч. Такая ситуация должна измениться, и должна быть внедрена система потребления, основанная на правильных принципах", — заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, справедливый подход будет обеспечен за счет установки счетчиков.
Мэр муниципалитета Местии Капитон Жоржолиани полностью поддержал решение правительства и отметил, что социально незащищенные граждане продолжат получать электроэнергию бесплатно.
Как отметили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, было много попыток ввести учет потребления электроэнергии в Сванети, но они оказались тщетными из-за сопротивления населения. Поэтому было решено, что все потребители будут подчиняться решению правительства.
По информации Нацкомиссии, пока трудно сказать вызовет ли сопротивление со стороны населения нововведение. Соответствующие структуры также будут вмешиваться в процесс установки счетчиков.
С 2021 года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.
Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию. Высокогорные регионы Грузии для майнеров привлекательны тем, что там энергия субсидируется государством и сами жители за потребление не платят.