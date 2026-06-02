Проект исторического значения – новая железнодорожная линия БТК официально запущена

Железнодорожная линия БТК, работающая в тестовом режиме с 2017 года, перевезла более 1,8 миллиона тонн грузов в пилотном режиме, включая около 90 тысяч...

2026-06-02T20:47+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) состоялась в Грузии на станции Ахалкалаки 2 июня. Новая линия является совместным стратегическим проектом Грузии, Азербайджана и Турции, играющим важную роль в укреплении связей между Европой и Азией. Общая протяженность железнодорожного участка Марабда–Карцахи составляет 180 километров. В рамках проекта были отремонтированы и реконструированы 153 километра пути, а также построена совершенно новая железнодорожная магистраль европейского стандарта длиной 27 километров. По словам Кобахидзе, железнодорожная линия БТК, работающая в тестовом режиме с 2017 года, перевезла более 1,8 миллиона тонн грузов в пилотном режиме, включая около 90 тысяч контейнеров. Как отметил Кобахидзе, при полной реализации проекта пропускная способность железнодорожной линии достигнет 5 миллионов тонн в год, что значительно увеличит транзитные возможности региона и еще больше укрепит конкурентоспособность Среднего коридора. "Этот проект приобретает еще большее значение на фоне глобальных вызовов и кризисов, когда диверсификация международных торговых маршрутов и надежные транспортные сети являются главными предпосылками экономического развития", — сказал премьер. В мероприятии также приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Полноценный запуск данного железнодорожного участка стал возможен благодаря тому, что Грузия и Азербайджан 18 мая подписали протокол Совета двусторонней координации, предусматривающий ввод в полную эксплуатацию нового участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Этим успешно завершился долгосрочный исторический процесс реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – стратегической инициативы, фундамент которой был заложен в 2007 году. История БТК Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Этот проект совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

